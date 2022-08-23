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「缺錢跑路」擄養鴿協會長撈500萬 惡徒判10年刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子梁維誠2019年7月指揮小弟黃國瑋、呂正偉，鎖定某養鴿協會蔡姓前會長綁票，將蔡擄走後勒贖500萬元贖金，家屬付贖後，蔡才獲釋。宜蘭地方法院依違反槍砲彈藥管制條例、擄人勒贖等罪，判梁10年徒刑，黃與呂各6年6個月、6年徒刑，沒收不法所得。台灣高等法院今改判黃6年4月徒刑，梁與呂上訴遭駁。

梁維誠綽號「貓仔文」，2019年2月因涉槍砲案遭通緝，他缺錢花用，鎖定蔡姓養鴿協會前會長下手，同年7月間找來小弟黃國瑋、呂正偉參與擄人勒贖計畫，允諾事成後各給30萬元。

2019年7月9日，3人再找幾名不知情的朋友協助，為掌握蔡的行蹤，梁維誠還先請小弟在蔡的轎車上裝GPS定位系統，以便跟蹤。7月11日，蔡到員山鄉友人家泡茶，準備離開之際，梁、黃先用電擊棒電倒蔡後，再持槍將蔡押上車，索討500萬元贖金。為逼迫蔡就範，梁等人還在蔡男耳際近距離鳴3槍，威脅「不配合，就幹掉你」。

蔡的妻子接到梁等人的電話，要求付款贖人，蔡妻求助鴿友籌款，帶著500萬元現金，約定在員山鄉某處土地公廟付款。梁等人收到贖金後，隨即釋放蔡。

拿到贖金後，梁維誠與女友四處躲藏，黃國瑋、呂正偉則逃往馬來西亞，但3人行蹤都被警方掌握，黃、呂8月初一返台，就在機場被逮，梁則是事後在羅東被捕。

遭擄的蔡與梁維誠在宜蘭都小有名氣，綁架案傳出後在地方引發議論，梁還辯稱與蔡有「債務糾紛」，稱「要回500萬不對嗎？」

在一審判決後，檢察官和被告皆上訴。高院認為一審在法定刑度範圍內量刑，未逾越公平正義精神，也沒濫用裁量權，罪刑相當，檢察官指摘梁維誠、黃國瑋、呂正偉擄人勒贖罪部分量刑過輕，而梁等人反應量刑過重，均無據。黃因另涉他案，二審撤銷改判，應執行刑略減2月。

宜蘭一養鴿協會蔡姓前會長2019年遭綁，家屬籌了500萬元救人，蔡才獲釋。示意圖／聯合報系資料照
宜蘭一養鴿協會蔡姓前會長2019年遭綁，家屬籌了500萬元救人，蔡才獲釋。示意圖／聯合報系資料照

黃國瑋 馬來西亞 檢察官

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