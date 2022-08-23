移民署今辦人口販運研討會 場外團體訴求重視外籍勞工

移民署今天在張榮發基金會舉辦「2022防制人口販運國際工作坊」，邀集外國駐台使領館人員、國內部會與NGO團體出席。場外有外籍漁工人權保障聯盟等團體現身抗議，他們認為台灣人口販運問題與強迫勞動狀況依然嚴重，不應該被在美國國務院今年公布的「人口販運問題報告」中，排為第一級。

今天出席的除了外籍漁工人權保障聯盟外，還有宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華、桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達、台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮、新事社會服務中心漁工組專員李正新、台灣人權促進會秘書長施逸翔。

他們認為，台灣外籍移工長期以來遭受結構性壓迫與歧視，包含「移工無法自由轉換雇主」、「勞檢敷衍無視移工困境」、「扣留移工重要文件」、「勞資無法對等協商」、「移工超時加班沒有加班費」、「移工假日工作沒有雙倍薪資」、「移工沒有周休二日」。

還有「政府無法有效規範仲介業」、「仲介債務拘束移工非自願勞動」、「違法買工費氾濫」、「仲介介入勞動契約抽取不法利益」、「政府放任，移工負擔高額仲介費」、「家戶移工與遠洋漁工無勞基法保障」、「遠洋移工被迫簽下多重相互矛盾勞動契約」、「家戶移工無隱私，性暴力風險高」、「家戶移工與本勞看護工同職不同酬」、「女性移工懷孕無保障」、「製造業移工夜班津貼少」、「高等教育血汗國際學生」等19項問題。

李麗華以4年前因尿毒症住進羅東博愛醫院的印尼籍漁工為例，她說這起案件涉及人口販運被害者的多項鑑別指標，但向政府反應後，卻未獲官方積極回應。建議立法院制定符合實際狀況的人口販運法。

李正新說，近來國人在柬埔寨受騙事件頻傳，許多國人受到工作合約誘騙，到當地被脅迫從事非自願性工作；反觀外籍移工在台狀況，仍然有許多無良仲介，利用工作合約讓移工來台，卻未依照合約內容，希望政府加強落實勞檢與查察，主動發現問題。

施逸翔說，當政府正在跨部會營救受困於柬埔寨國人時，也應檢討30年的移工政策，讓跨部會且符合國際人權公約的合作，更能拯救就在我們手中的68萬東南亞外籍移工人口販運受害者。