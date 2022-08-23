快訊

「2022米其林必比登」完整名單出爐！台北57家、台中37家、台南 27家、高雄20家上榜

數位中介法選後就會推動？蘇揆8個字回應

台灣跑路難度超高？殺警案凶嫌17小時逃逾400公里 網曝落網關鍵

移民署今辦人口販運研討會 場外團體訴求重視外籍勞工

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導
移民署辦「2022防制人口販運國際工作坊」，場外外籍漁工人權保障聯盟提出訴求。記者邱奕能／攝影
移民署辦「2022防制人口販運國際工作坊」，場外外籍漁工人權保障聯盟提出訴求。記者邱奕能／攝影

移民署今天在張榮發基金會舉辦「2022防制人口販運國際工作坊」，邀集外國駐台使領館人員、國內部會與NGO團體出席。場外有外籍漁工人權保障聯盟等團體現身抗議，他們認為台灣人口販運問題與強迫勞動狀況依然嚴重，不應該被在美國國務院今年公布的「人口販運問題報告」中，排為第一級。

今天出席的除了外籍漁工人權保障聯盟外，還有宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華、桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達、台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮、新事社會服務中心漁工組專員李正新、台灣人權促進會秘書長施逸翔。

他們認為，台灣外籍移工長期以來遭受結構性壓迫與歧視，包含「移工無法自由轉換雇主」、「勞檢敷衍無視移工困境」、「扣留移工重要文件」、「勞資無法對等協商」、「移工超時加班沒有加班費」、「移工假日工作沒有雙倍薪資」、「移工沒有周休二日」。

還有「政府無法有效規範仲介業」、「仲介債務拘束移工非自願勞動」、「違法買工費氾濫」、「仲介介入勞動契約抽取不法利益」、「政府放任，移工負擔高額仲介費」、「家戶移工與遠洋漁工無勞基法保障」、「遠洋移工被迫簽下多重相互矛盾勞動契約」、「家戶移工無隱私，性暴力風險高」、「家戶移工與本勞看護工同職不同酬」、「女性移工懷孕無保障」、「製造業移工夜班津貼少」、「高等教育血汗國際學生」等19項問題。

李麗華以4年前因尿毒症住進羅東博愛醫院的印尼籍漁工為例，她說這起案件涉及人口販運被害者的多項鑑別指標，但向政府反應後，卻未獲官方積極回應。建議立法院制定符合實際狀況的人口販運法。

李正新說，近來國人在柬埔寨受騙事件頻傳，許多國人受到工作合約誘騙，到當地被脅迫從事非自願性工作；反觀外籍移工在台狀況，仍然有許多無良仲介，利用工作合約讓移工來台，卻未依照合約內容，希望政府加強落實勞檢與查察，主動發現問題。

施逸翔說，當政府正在跨部會營救受困於柬埔寨國人時，也應檢討30年的移工政策，讓跨部會且符合國際人權公約的合作，更能拯救就在我們手中的68萬東南亞外籍移工人口販運受害者。

柬埔寨 詐騙

延伸閱讀

影／防制人口販運　內政部邀駐台使館、專家共擬策略

柬埔寨人口販運 政委羅秉成：目前已有70多人被偵查

防範人口販運警查旅宿業 逮到身背3條通緝女子

美中施壓 柬埔寨、泰國動起來抓人蛇

相關新聞

「白日依山盡」下一句是...？ 網友分享玩弄人蛇集團爆笑對話

柬埔寨、緬甸、泰國等地高薪打工騙案傳出虐打、禁錮、性侵強姦，甚示強摘器官等，引起中國大陸、台灣、香港及澳門關注。有男網民貼出疑似人蛇集團中介對話截圖，對方以月薪8.8萬新台幣（2.3萬港元）高薪招募他到泰國工作，不過他卻「一本正經地胡說八道」作回應，除了問工作地點是否可以騎機車到達，還問「白日依山盡」、「窗前明月光」、「舉頭望明月」等五言絕詩下一句是什麼，令對方不知所措，最終不讀不回。對話截圖惹來網友笑爆，直指「超療癒」。

為何是在柬埔寨？被詐騙集團利用的「完美風暴」

隨著電訊技術的普及，詐騙集團的招數也推陳出新，從最早的中國騙台灣、台灣騙中國到現在插旗海外，主要就是因為兩岸都意識到詐騙集團危害社會的嚴重性，進而加強打擊力度。

移民署今辦人口販運研討會 場外團體訴求重視外籍勞工

移民署今天在張榮發基金會舉辦「2022防制人口販運國際工作坊」，邀集外國駐台使領館人員、國內部會與NGO團體出席。場外有...

柬埔寨人口販運 政委羅秉成：目前已有70多人被偵查

移民署主辦「2022年防制人口販運國際工作坊」，邀請外國駐台使領館人、各部會及民間NGO團體約300人出席，共同研討人口...

【專家之眼】魂斷柬埔寨與冷漠的詐騙王國官員

中下階層的人力遷移甚少出於志願。自古征戰，勝者為王，敗軍家眷發配邊疆或充作奴隸者，有之；於大航海時期發現了新大陸，之後因...

全國動員救援赴柬台人 黃希賢：外交部忙著抗中槓網紅

國人赴柬埔寨疑遭詐騙集團拘禁、凌虐，引發軒然大波，無黨籍基隆市長參選人黃希賢今天說，當大家都在關注及設法營救受困的國人時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。