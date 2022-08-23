聽新聞
test
0:00 / 0:00
外役監脫逃犯殺2警 跟扁親家、駙馬父子是明德「同學」
台南市殺警凶嫌林信吾今晨落網，他是矯正署明德外役監受刑人，因強盜案入獄，逃亡後犯下滔天大罪惹議；外役監受刑人遴選訂有標準，「白領犯罪」到外役監坐牢被諷「坐爽監」，標準放寬又被質疑輕縱，政策制訂左右為難。
現年46歲的林信吾2020年因強盜罪判刑8年4月確定，發監入獄，2021年12月申請到外役監服刑，2022年3月通過遴選，與前「第一親家」趙玉柱、趙建銘父子同在台南明德外役監服刑。林本月15日返家脫逃，昨天犯下殘殺雙警命案。
全國目前共有桃園市八德、台南市明德、花蓮縣自強等3座獨立外役監，另有附屬在主監獄的非獨立外役監。
依規定，「受有期徒刑之執行逾2個月」、「刑期7年以下，或刑期逾7年未滿15年而累進處遇進至第3級以上，或刑期15年以上而累進處遇進至第2級以上，無期徒刑累進處遇應進至第1級」、「有悛悔實據，身心健康適於外役作業」等， 矯正署得遴選赴外役監服刑。
民進黨大老吳乃仁、金管會前委員林忠正、總統府前副秘書長陳哲男、行政院前秘書長林益世、前立法委員高志鵬、前立法委員周伯倫、創投教父柯文昌、已故的太平洋電線電纜前董事長孫道存、前花蓮縣長傅崐萁，幸福人壽前董事長鄧文聰等「白領犯罪」都曾在外役監服刑。
不過，由於社會知名人士獲遴選的機率很高，政策常被質疑獨厚權貴，審酌人權一律平等，相關遴選的行政裁量權會隨個案加以調整；官員透露，外役監人人嚮往，與獄政整體考量有關，但「要放白道還是黑道？很為難」。
外役監前2年發生十餘起受刑人逃脫事件。依統計，自2011年至2020年遴選外役監受刑人數為1萬1245人，最近10年返家探視未歸或擅離作業處所者有39人，返家探視未歸及脫逃人數與獲遴選人數的比率是0.35%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言