台南殺警案 國民黨：蔡英文執政6年台灣治安更好了嗎？

台南昨日發生兩名員警遭歹徒襲擊而不幸因公殉職案，國民黨今舉行「為殉職員警哀悼！南台灣治安敗壞 民進黨還粉飾太平？」記者會，國民黨副秘書長李彥秀質疑，蔡英文總統說台灣社會治安越來越好，但執政6年多以來，台灣的治安更好了嗎？可見蔡總統活在跟台灣民眾不一樣的平行世界中。

確診隔離中的國民黨台南市長候選人謝龍介在記者會上以錄影方式表達沉痛哀悼。謝指出，台南市刑事犯罪率與犯罪人口數在六都都名列前茅，但台南在警察員額配置上卻嚴重不足，光是員警額度就不足近千名，等於是台南警察在超勤過勞情況下維護治安，用生命在保護台南市民安全，他呼籲市長黃偉哲應編足預算，將缺額員警補齊，「該是對症下藥的時候了」。

國民黨表示，南台灣近來重大刑案頻傳，據警政署統計，高雄109年治安事件發生8242件、110年則發生8298件；而台南今年1到5月的刑案犯罪率則是每10萬人594件，更是六都最高，台南市長黃偉哲7月稱「台南市治安滿意度調查，在全國各縣市名列前茅」，結果8月就發生殺警事件。

李彥秀表示，就在6天前，一名嫌犯持槍走進高雄醫學院附屬中和醫院，在人潮眾多的候診區，從背後「行刑式」的槍殺被害人；3個多月以來，咖啡商在自家門口、生技公司在上班時5名人員，都遭到類似「行刑式」的恐怖狙擊。

李彥秀指出，2019年，鐵路警察在列車廂執行公務時遭到患有思覺失調症的乘客刺殺殉職，當時內政部長徐國勇說，「員警執勤的裝備很重要，蔡英文總統已指示更新通訊設備，並添購電擊槍、電擊棒。」根據審計部110年度總決算審核報告指出，2020年採購了4529組電擊槍，但截至2021年9月底，全國員警僅有9.27％具有拋射式電擊器射擊經驗，而且訓練用的卡匣，還缺少3萬4584個。

李彥秀進一步指出，政府買了電擊槍，卻沒有買足夠的訓練用卡匣，只有不到一成的員警有電擊器射擊訓練的經驗。徐國勇在做什麼？「忙著與自己的警政署長爭權力、搞鬥爭鬥爭！」徐說喬位子是他的權力，他有什麼需要去跟警政署前署長陳家欽溝通？還有立委江啟臣曾指出治安會報一年沒開，徐國勇也搞不清楚，這就是現在的民進黨政府。

對於治安敗壞，國民黨提出三點呼籲：一、，火車殺警案後，警政署採購拋射式電擊槍，卻仍有超過九成員警未使用，連訓練用卡匣也短缺，還需到2023年才逐年編列預算購置，可見警用裝備嚴重不足，蔡英文「要錢給錢、要人給人」承諾破產，蔡英文應道歉，徐國勇應下台。