警械用槍再掀討論 藍委：內政部應痛定思痛提修法

台南殺警案震驚社會，嫌犯林信吾於今晨4時許在新竹落網。國民黨立委馬文君表示，自馬政府時代國民黨或他黨想提案修正軍警特勤等用槍相關條例，或增加配備如辣椒水，在野的民進黨就以擴權為由杯葛，甚至還嘲諷「辣椒是用來煮火鍋」；內政部應痛定思痛檢討並提出「警械用槍條例」修法送立法院。

馬文君表示，凌晨4點45分，帶槍兇嫌在新竹和欣客運車站落網。不到24小時，台灣彷彿歷經一場既驚悚又悲憤的社會寫實推理電影。連日來拼選舉與大外宣文的蔡英文總統臉書，終於肯為基層警察的不幸遭遇發聲；之前擁抱廢死的立法院長游錫堃，代法官定讞了兇嫌死刑，內政部長徐國勇霸氣宣布如遇反抗大膽用槍，不要客氣。

馬文君說，稍早憑空被廣傳個資、長相的「類兇嫌」要不是趕快去投案，澄清不是自己，可能就會被當街就地正法。真正的無人性兇嫌落四處逃竄落網，人心惶惶的南部民眾鬆了一口氣。只是能真正告慰盡忠職守的無辜新魂嗎？

馬文君說，從馬政府時代，國民黨或他黨想提案修正軍警特勤等用槍相關條例，或增加配備如辣椒水，在野的民進黨就以「擴權」為由杯葛，甚至還嘲諷「辣椒是用來煮火鍋」；蔡總統執政後，國民黨與友黨催促內政部快提出修正草案，盡早能讓立法院通過，好做警察執法後盾。2019年為防殉職悲劇再發生，國民黨立委江啟臣也呼籲應支持警察合理範圍內使用警械。

馬文君表示，台灣已因經濟下滑、失業率上升與政黨操作階級衝突頻頻、毒品詐欺氾濫、大小選舉不斷消耗警力，執政當局全力在拚選舉時，是否還記得2019年鐵道警察殉職，警權會副理事長高振修提出的沉痛建議與沉痛之語，「在那危急的那一瞬間。因為種種環境、內心的不安，法不挺、官不幫，還有同仁內心茫然，而讓同仁殉職，同時賠掉社會大眾的治安。」

馬文君說，徐國勇出身選舉，應能感受政治人物的人身安全都是第一線基層警察在保護。內政部與警政署在開記者會宣布迅速破案後，應痛定思痛，盡快檢討與提出「警械用槍條例」修正版本送立法院，這才是真正為還在衛民基層警察與犧牲殉職的兩位英勇弟兄做主。