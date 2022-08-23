假檢警詐238萬 北巿警民聯手「二次面交」車手當場栽了

台北市松山警分局東社派出所近日獲報，民眾遭假檢警詐騙238萬餘元，靈機一動由被害人約出詐欺車手，假意第2次面交，等到古姓車手現身當場逮人，詢後依法送辦，並持續溯源追查。

警方調查，詐騙集團透過假檢警手法行騙，致電被害人自稱戶政事務所人員，指被害人戶籍謄本遭冒名申請，另假冒檢警致電，指被害人資料被盜用，涉及擄人勒索、洗錢等案，情節重大已由台北地檢署指揮偵辦，若想暫緩執行等，須將戶頭款項面交給檢警人員。

被害人信以為真，8月18日下午到銀行臨櫃提領238萬2000元後，到台北市松山區延壽街2號公園交付款項給詐欺車手，事後發覺有異，報警求助。

轄區東社派出所獲報後專案調查，積極調閱監視器畫面，鎖定22歲古姓男子涉有重嫌，同時策動被害人假意配合詐騙集團，與詐團相約第2次面交，果真盼到古男現身，一眾便衣員警上前圍捕，詢後依詐欺罪嫌將古男移送台北地檢署偵辦。