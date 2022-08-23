不顧車上坐人母 他偷車還拒捕撞警被轟5槍才投降

吳姓男子不顧姜姓車主的母親還坐在車內，偷開停在路邊未熄火轎車，撞上對向貨車，棄車後，再開自己的車逃逸，見警攔查一逕衝撞警車及員警，逼使警員簡呈達開5槍制止，吳被擊中右手臂才投降。一審依搶奪未遂等罪判吳1年10月徒刑，台灣高等法院今減為1年9月刑。

吳振源原是板模工人，但有竊盜、妨害兵役、偽造文書、毒品等累累前科。2020年4月8日，吳拿著玻璃瓶到新竹縣湖口鄉一間檳榔攤揮舞，斥喝「不准動」，王姓女店員嚇壞，眼睜睜看他搶走2千元。

同年月13日早上7點多，吳在新豐鄉看到一部停靠路邊、未熄火的轎車，當時姜姓車主的母親坐在右後座，姜父正在右後門邊替妻子繫安全帶，吳竟鑽進駕駛座偷車。姜母見狀，拉扯吳的衣服想制止，吳不理會而往前行駛，但因失控而撞上對向的小貨車，吳下車後返回自己的轎車離去。

姜姓車主報案，警方在同日下午1點多於新埔鎮發現吳振源的座車，警網上前圍捕。吳為求脫逃，駕車來回衝撞警車和員警，湖鏡派出所副所長的徐銘聰受傷，警員簡呈達開槍制止，吳中槍後投降。

落網後，吳振源對犯罪事實坦承不諱，不過否認準強盜罪指控，推稱偷車時不知道車主的母親還坐在車上，新竹地方法院認為因吳從進入駕駛座再到下車，僅21秒，沒有對姜母有強暴、脅迫行為，不算是準強盜未遂。竹院認定吳3個犯行分別觸恐嚇取財、搶奪未遂、妨害公務罪。

一審審酌吳公然挑戰公權力、破壞國家法紀和執法者尊嚴，判他1年10月徒刑。