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西雅圖咖啡商品混豆案 1829萬＋330萬公益金 緩刑落幕

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

西雅圖極品咖啡，2019年遭踢爆，販售13項標示100%阿拉比卡咖啡豆商品，竟攙入較低價的羅布斯塔咖啡豆，當年已繳交1千萬元不法所得、刊登道歉啟事。士林地方法院今依販售虛偽標記商品罪，判處總經理劉增祥6月徒刑，緩刑2年，廠長李志明4月徒刑也獲緩刑，2人須繳公益金共330萬元；馥餘實業公司扣案1千萬犯罪所得沒收，未扣案829萬餘元沒收。

士林地院宣判，總經理劉增祥和廠長李志明共犯販售虛偽標記商品罪，劉處6月徒刑，3千元折算1日，可易科罰金54萬元，緩刑2年，支付300萬元公益金，並提供120小時義務勞務；李則判處4月徒刑，可易科罰金12萬元，支付公益金30萬，提供60小時義務勞務；馥餘實業公司犯罪所得1829萬9557元，扣案1千萬沒收，未扣案829萬9557元沒收或追徵其價額；烘焙組長何家誠無罪。

58歲劉增祥強調，阿拉比卡豆和羅布斯塔豆都是食品，同父異母，不是黑心食品；他以阿拉比卡豆的酸感，加入羅布斯塔豆強烈口感，配置咖啡豆商品比例，但行政人員疏忽，才標示成100%阿拉比卡豆。他說，現今公司產品已不使用羅布斯塔豆。

2019年10月，西雅圖咖啡遭厚策思維公司踢爆商品疑攙偽假冒，檢方自動簽分當年11月執行搜索，發現馥餘公司二廠的羅布斯塔豆短少，且送驗13樣100%阿拉比卡咖啡豆，發現其中卻含有羅布斯塔豆還有的「16-O-甲基咖啡醇」

經農業試驗所證實，阿拉比卡豆嫁接，基因不會重組或改變。檢方認定13樣咖啡豆商品混充羅布斯塔豆，2020年1月依食安法攙偽假冒罪嫌、刑法販賣虛偽標記商品罪嫌起訴劉總等3人和馥餘公司。

劉在2019年11月遭依300萬元交保，隔天就在律師陪同下，到地檢署繳回1千萬犯罪所得，道歉、辦理收換貨等。歷經2年多審理，去年劉做無罪答辯，今年則承認虛偽標記商品而販售罪，否認食安法攙偽假冒行為，願繳200萬公益金換取緩刑。辯護人稱，這是單純商品標示問題，經法院核算犯罪所得1800多萬元，未提出成本等其他費用予以扣除，且和告訴人和解賠償。

廠長李志明聲稱自己是受雇員工沒有犯罪所得，否認犯食安法，願意繳交公益金。烘焙組長何家誠則做無罪答辯。

西雅圖極品咖啡總經理劉增祥。圖／本報資料照片
西雅圖極品咖啡總經理劉增祥。圖／本報資料照片

咖啡 食安 烘焙

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