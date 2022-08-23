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煙火哥放炮、潑糞騷擾立法院退休公務員 改判2年2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北市新店區「煙火哥」邱銘祥與藍姓女子因車禍結怨，3年來不斷傳播藍女染疫假訊息、逼車、放炮加潑糞，判易科罰金刑；藍女上訴，稱邱欺負女人，盼能重判，台北地院二審撤銷輕度刑，改判邱應執行有期徒刑2年2月。可上訴。

一審時，法官對邱銘祥散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪、強暴侮辱罪，強制罪論罪，3罪各判刑4月，得易科罰金，訂應執行刑有期徒刑10月，藍女不服就刑度上訴。

藍女2019年7月在「梅花湖」遭邱銘祥的女友肇事撞傷，藍女索賠醫藥費並提告，從此引發邱瘋狂騷擾，邱日前再度涉案，現羈押中。

2021年才從立法院小主管退休的藍女日前出庭說，邱盜用她的圖像在社區的社群軟體群組陷害她，去年邱羈押獲釋，不斷騷擾她，亂寫檢舉信給她的長官；她說，邱被捕那一天，曾放話「還要再放炮1萬次」。

藍女哭著告訴法官，2020年1月25日邱到她家挑釁，騷擾她哥哥，踹了哥哥一腳，想叫哥哥下跪，之後，邱將事跡放在網路上，她的哥哥本來就癌症末期，2個月後抑鬱而終，邱為一件小車禍逼她家破人亡，「他認為公務員不敢反擊，還欺負我們家都是女人」。

法官提訊邱銘祥出庭，邱否認騷擾，辯稱有些證據是藍女變造，他放炮行為社維法都已裁罰，不能將新店每天放的鞭炮都算在他頭上。

檢察官論告指出，邱犯罪不止一次，構成累犯加重其刑要件，邱屬暴力型犯罪，犯後態度不佳、毫無悔意，應該加重量刑。

檢方指控，邱銘祥2021年2月1日晚間8點40分，尾隨藍女身後，持裝有糞水的穢物朝藍女丟擲，同日晚上10點31分，邱在藍女居住社區LINE群組留言「剛剛有人掉在糞坑，不知道有沒有人看到、有看到記得跟別人分享，實在太好笑了」。

檢方控，2021年4月12日上午7點12分，邱在在新店便道看見藍女搭乘兒子駕駛的車輛要上班，駕車尾隨，沿途多次以超車、驟降車速方式逼車，將車子駛近藍女搭乘的車子旁，大聲叫囂，朝藍女坐的車丟擲不明物。

此外，邱2021年5月17日凌晨12點39分，在藍女住家附近散布「防疫破口（新店人請注意），此個案為新店人本身隱瞞確診中興路X段X號X樓，在110年5月14日於醫院檢查自費快篩後陽性」的不實傳單，檢方依多項罪名起訴邱。

被煙火哥邱銘祥騷擾3年的藍姓女子。圖／報系資料照
被煙火哥邱銘祥騷擾3年的藍姓女子。圖／報系資料照

車禍 梅花湖

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