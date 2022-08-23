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宜蘭縣長林姿妙涉弊 宜檢今起訴建請從重量刑

聯合報／ 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣政府等機關涉弊案，宜蘭縣長林姿妙等人今年初捲入風波，檢廉大動作搜索、問訊，引起各界譁然。宜蘭地檢署今天偵結召開記者會說明，起訴15人，包含縣長林姿妙等10位公務人員，林姿妙女兒林羿伶等5名非公務人員；其中，縣長林姿妙及其女兒林羿伶建請從重量刑。

宜蘭地檢署今年初偵辦弊案，包含宜蘭縣政府2019年1558號羅東土地免徵增值稅、2020年某羅東土地都市計畫變更案、羅東鎮公所2019年晚會辦桌布置標案、若干疑似財產來源不明等，懷疑相關人員涉及違反貪汙治罪條例、洗錢防制法等罪嫌。

檢方認為，林姿妙為一縣之長，本應謀縣民福祉，恪盡職守，奉公守法，廉潔自持，然為繼續使用98地號土地上臨時性建築物， 圖利被告陳正勳、劉石純維持免繳土地增值稅，因此對於違背職務行為收受不正利益，且放任不具公職身分的女兒林羿伶召喚縣府一級主管進入縣長官邸下達指令，恣意妄為，紊亂縣府行政體制。

另外，林姿妙擔任羅東鎮長、宜蘭縣長期間，僅有每月約15 萬元薪資、3萬元租金收入，卻有總金額高7844萬9000元，並無合理來源，且與收入顯不相當，存入向他人租用或無償借用的金融帳戶後提領，以此洗錢方法製造向他人循環借貸的假象，她所為有違縣民付託，且犯後否認犯行，檢察官建請從重量刑。

檢方指出，林姿妙、林羿伶、吳朝琴所為，涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第5款違背職務行為收受不正利益罪嫌；康立和、盧天龍、吳東原、龍飛池共4人，涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款對於主管事務違背法令圖利罪嫌；陳正勳、劉石純涉貪汙治罪條例第11條第1項第1款對於違背職務行為交付付不正利益罪嫌。

趙竑勳、黃耀智犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款，對於主管事務違背法令圖利罪嫌；黃志良等2人所為犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款，對於主管事務違背法令圖利罪嫌。

另外，林姿妙、林羿伶、吳朝琴、康立和、盧天龍、 吳東原、龍非池、陳正勳、劉石純共9人，也涉犯刑法第216條、第213條行使公務員明知不實事項登載於職務上所掌公文書罪嫌，並與林姓被告共同涉犯同法第216條、第215條行使業務登載不實文書罪嫌；劉石純、陳正勲所為涉犯貪汙治罪條例第11條第1項第1款對於違背職務行為交付不正利益罪嫌。

林姿妙、張桂綾所為涉犯洗錢防制法第15條第1項第2款、第3款特殊洗錢罪嫌；林姿妙另涉犯貪汙治罪條例第6條之1財產來源不明罪嫌。

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宜蘭地檢署今天偵結宜蘭縣政府等弊案，早上召開記者會說明。記者林佳彣／攝影
宜蘭地檢署今天偵結宜蘭縣政府等弊案，早上召開記者會說明。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙今年初捲入弊案風波，宜蘭地檢署今天偵結並召開記者會說明，起訴縣長林姿妙等15人，其中10人公務人員，5位非公務人員；縣長林姿妙從重量刑。本報系資料照。
宜蘭縣長林姿妙今年初捲入弊案風波，宜蘭地檢署今天偵結並召開記者會說明，起訴縣長林姿妙等15人，其中10人公務人員，5位非公務人員；縣長林姿妙從重量刑。本報系資料照。

林姿妙 宜蘭縣選舉

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