地藏殿旁朝女子露屌打手槍 噁男遭錄影蒐證被判拘役

高雄23歲溫姓男子日前騎車到某地藏殿的機車停車場，對著一名女子脫褲露生殖器，並朝對方打手槍，被受害女子持手機錄影蒐證並報警；溫男被逮後，坦承犯行，被檢方依法起訴，地院審理後，將他依公然猥褻罪，處拘役50天，可易科罰金5萬元。

判決指出，溫男去年1月3日下午6時32分許，騎車行經高雄某地藏殿旁機車停車場，對著一名女子裸露生殖器，並朝對方做出自慰動作；受害女子見狀，立刻持手機錄影蒐證並報警。

警方獲報後，循線找到溫男，並依據受害女子供述、手機錄影翻拍照片、監視器畫面佐證犯行，令他百口莫辯；警詢、偵訊時，他都坦承犯行，被檢方依法起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。