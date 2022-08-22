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浮洲合宜宅法拍不法集團遭起訴 內政部：勿投機觸法

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導

內政部表示，有關浮洲合宜住宅以「假債權、真買賣」案件，經監察院將疑涉不法案件資料，函請檢察機關偵查後，營建署即積極協助檢調機關調查，並委任律師提起刑事告訴。此外，在刑事局全力配合新北地檢署指揮調查下，查獲不法集團並由新北地檢署偵查起訴。

內政部提醒民眾，應遵守合宜住宅移轉規定，切勿心存僥倖，聽信不法集團所言，藉簽訂假債權證明買賣合宜住宅，讓自身涉入刑法詐欺與偽造文書等違法行為，損害自身權益。

內政部指出，經刑事局分析涉案39個物件的所有法拍卷宗資料，並清查相關70餘個帳戶近萬筆金流，發現該集團利用經營的房屋仲介公司員工，及其他取得承購合宜住宅資格的第三人，成功預購浮洲合宜住宅後，招攬有意購買對象，透過偽造虛假債權、申請本票裁定、強制執行法拍、不點交等程序，規避限制移轉所有權的規定，從中謀利。

相關人等行為涉犯刑法第339條詐欺、第210條偽造文書等罪嫌移送法辦後，經新北地檢署起訴101人。內政部表示，監察院調查認定的39案可疑法拍案件，營建署亦將相關案件地址公告在官網，藉此提醒不動產業者及民眾，勿仲介或購買相關物件，以免衍生不必要的交易糾紛。

此外，為杜絕合宜住宅承購人透過法院拍賣規避閉鎖期行為，營建署主動清查其他浮洲合宜住宅法拍情形，目前發現有7案的手法，與監察院認定為可疑法拍的操作方式相近，已向新北地檢署提出告訴，後續將持續配合檢調調查，並提起民事訴訟，未來也會持續關注合宜住宅法拍情形。

新北市板橋浮洲合宜住宅。報系資料照
新北市板橋浮洲合宜住宅。報系資料照

合宜住宅 法拍 新北

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