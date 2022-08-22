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台南殺警兇嫌「369-PGB」贓車找到了！棄置高中廁所變裝逃逸 現場留有3物

警察罰單等20萬以下執行案 今起全面「虛擬帳號」繳款

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署為增進民眾繳納行政執行案款意願，持續推動多元繳款措施，今天起，針對移送機關未提供超商代收案款且金額在20萬元以下小額案件，全面提供「虛擬帳號」繳款服務。

執行署表示，義務人可直接持傳繳通知書至全國4大超商繳款，也可透過ATM、網路銀行、網銀APP將案款匯入個案專屬的「虛擬帳號」。

行政執行署說，以往義務人欠繳稅捐、罰鍰或費用，經移送機關移送執行分署後，義務人需至分署或移送機關現場繳納，往返時間成本耗費，影響繳納意願。

官員說，行政執行署自2008年6月起，逐步推動國稅、地方稅、勞健保費用、交通罰費及環保罰鍰等主要移送機關提供超商代收案款服務，後續也新增分署臨櫃信用卡及行動支付服務，以增進執行效能。

行政執行署說，目前雖絕大部分小額案件已可直接持傳繳通知書至超商繳款，但仍有少數案件如各縣市政府警察局、衛生局所開的罰單難以規畫超商代收，行政執行署自2021年6月1日起推動部分分署提供「虛擬帳號」服務，今天則再擴大全國13分署全面實施。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

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