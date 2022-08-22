前男友坦承擔任人頭助理 戴寧：證述不實在

嘉義市議員戴寧。圖／聯合報系資料照 無黨籍嘉義市議員戴寧被控詐領助理費案，嘉義地院今天開庭，證人前男友王男坦承戴寧曾知會要借用帳戶，實際上無擔任助理工作；戴寧仍否認犯行，認為王男證述不實在。

戴寧被控詐領助理補助費，檢方今年5月間依貪污治罪條例等罪嫌起訴，嘉義地方法院下午進行審理程序，傳喚證人戴寧的前男友王男，因王男目前仍在中國大陸雲南工作，現場以視訊方式，由檢辯雙方交互詰問。

王男表示，民國86年入伍當志願役士官，於92年退伍，與戴寧自87年底交往，直到99年5月分手，當兵薪資轉帳的郵局帳戶，由戴寧99年3月當選市議員後作為申報助理的帳戶，直到100年12月，但實際上並沒有從事任何助理工作。

王男指出，94年曾在嘉義市擔任廚師的工作，101年前往柬埔寨工作3年，95年至99年1月與戴寧交往同居期間，郵局帳戶都放在住處，戴寧曾知會要作為助理申報帳戶，帳戶內的助理費用，並不清楚誰在使用。

王男說，因戴寧父母不太認同2人交往，交往期間，與戴寧父親僅見過2次面，戴寧當選後，自己並沒有擔任助理工作，其父親也沒有知會要擔任人頭助理。

王男表示，98年時，曾幫戴寧助選，協助設立網路社交平台，發布宣傳訊息；戴寧被控詐領助理費案今年3月間爆發後，由家人轉達事情原委，因人在大陸工作，惟恐惹禍上身，於5月下旬，透過電子郵件向嘉義地檢署檢舉。

戴寧今天開庭仍否認犯行，並認為前男友王男的證述不實在。

據嘉義地檢署起訴書，戴寧自99年3月1日起擔任嘉義市議員至今，涉嫌利用職務機會詐取財物犯意，自101年6月起到111年2月間止，以陳姓男子等4人名義詐領公費助理費用，使嘉義市議會承辦人陷於錯誤，按月將4人薪資及年終工作獎金匯入4人帳戶。

起訴書指出，陳男等4人帳戶資料或由戴寧管理，或由這些人領出帳戶內金額後交由戴寧；戴寧共詐得新台幣518萬7774元；戴寧否認犯行，始終未見悔意，檢方建請從重量處應執行有期徒刑24年。