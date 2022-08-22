網罵民進黨中執委「舔共垃圾」有罪！ 還要面對求償

網友黃裕翔上批踢踢網站以「賤畜」、「垃圾」辱罵行政院政務顧問、新竹市議員鄭宏輝被訴，黃稱，留言為酸網友欲洗白鄭的言論，否認犯罪，台北地院審理，依2個公然侮辱罪判黃拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

此外，鄭向黃提刑事附帶民事求償，不過，法官認為內容繁雜，裁定案件移民事庭審理。

鄭宏輝是民進黨籍政治人物，現任行政院政務顧問、民進黨中央執行委員，他本有意參選新竹市長，未獲提名後，表態支持辭職參選的前副市長沈慧虹。

判決書指出，黃2021年4月14日凌晨登入批踢踢網站，在「HatePolitics」看板內標題為「Re：【黑特】新竹市立委 幹誰才是炒地皮王」文章下方留言「支那賤畜中國台灣武漢舔共鄭宏輝也想洗白，笑笑就好」。

此外，黃2021年4月22日凌晨在「HatePolitics」看板內標題「Re：【新聞】快訊/丁怡銘去電立法院長室開嗆 游錫堃：請循正常管道」文章下留言「算了啦，連鄭宏輝那種舔共垃圾都能洗白了，還有啥不能洗的」，鄭報警提告。

黃稱，留言是針對其他帳號的回應，目的是酸網友欲洗白鄭的言論；黃說，他對鄭去大陸武漢開公司表達意見，而鄭是政治人物，不應動輒以刑法威嚇不同聲音，且政治人物應接受批評，他的言論自由應該優於鄭的名譽權。

法官認為，黃的留言具體明確以「賤畜」、「垃圾」指稱鄭，都是貶損羞辱他人人格之詞，屬於侮辱的行為。