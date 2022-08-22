網罵民進黨中執委「舔共垃圾」有罪！ 還要面對求償
網友黃裕翔上批踢踢網站以「賤畜」、「垃圾」辱罵行政院政務顧問、新竹市議員鄭宏輝被訴，黃稱，留言為酸網友欲洗白鄭的言論，否認犯罪，台北地院審理，依2個公然侮辱罪判黃拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。
此外，鄭向黃提刑事附帶民事求償，不過，法官認為內容繁雜，裁定案件移民事庭審理。
鄭宏輝是民進黨籍政治人物，現任行政院政務顧問、民進黨中央執行委員，他本有意參選新竹市長，未獲提名後，表態支持辭職參選的前副市長沈慧虹。
判決書指出，黃2021年4月14日凌晨登入批踢踢網站，在「HatePolitics」看板內標題為「Re：【黑特】新竹市立委 幹誰才是炒地皮王」文章下方留言「支那賤畜中國台灣武漢舔共鄭宏輝也想洗白，笑笑就好」。
此外，黃2021年4月22日凌晨在「HatePolitics」看板內標題「Re：【新聞】快訊/丁怡銘去電立法院長室開嗆 游錫堃：請循正常管道」文章下留言「算了啦，連鄭宏輝那種舔共垃圾都能洗白了，還有啥不能洗的」，鄭報警提告。
黃稱，留言是針對其他帳號的回應，目的是酸網友欲洗白鄭的言論；黃說，他對鄭去大陸武漢開公司表達意見，而鄭是政治人物，不應動輒以刑法威嚇不同聲音，且政治人物應接受批評，他的言論自由應該優於鄭的名譽權。
法官認為，黃的留言具體明確以「賤畜」、「垃圾」指稱鄭，都是貶損羞辱他人人格之詞，屬於侮辱的行為。
法官認為，黃雖辯稱留言是為了酸網友欲洗白鄭，不過，黃藉以留言的文章，通篇並未敘及鄭，難以認定是對特定議題的合理評論，使用「賤畜」、「垃圾」指稱鄭，不是言論自由的範圍，縱使鄭是公眾人物，也沒有忍受的義務，判黃有罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言