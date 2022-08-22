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板橋合宜宅淪炒房工具 投資集團海撈兩億被起訴

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

劉姓房產投資客等人找來人頭、房仲等多人組成投資集團，鎖定價格低於市價將近7折的板橋浮洲合宜住宅，利用人頭申請合宜住宅，中籤後再以「假債權，真買賣」的方式規避合宜住宅10年禁賣令交易，一戶能賺數百萬，統計海撈兩億多，新北地檢署今依詐欺、偽造文書等罪起訴101人。

政府規劃「健全房屋市場方案」，2011年推「板橋浮洲合宜宅」招商投資興建計畫，以低於市價7折左右的房價讓民眾便宜購屋，未料去年監察院卻發現多名購買合宜宅的承購人，疑似偽造不實債務證明規避合宜宅10年禁賣令，糾正相關機關並交由檢調單位查緝。

檢警查出，劉姓不動產公司負責人、邱姓地產負責人、李姓地政士、許姓仲介等4人主嫌找來百名人頭、房仲、代書等，組成投資集團，由符合合宜宅規定的人頭參與抽籤，待抽中後給付人頭數十萬元至百萬元不等代價，再由仲介尋找有意願買房的賣家、代書協助開立假本票，營造人頭因欠債導致合宜宅需拍賣的假象，藉此規避10年禁賣令，並以高於買價百萬元的價格出售，大賺炒房差價。

投資集團為防止其他人競標拍賣案，還找來其他人頭喬裝租客，使其他人降低競標意願。檢警清查共有35戶合宜宅涉案，目前4戶仍在偵查中，統計投資集團不法獲利高達2億1158萬餘元，並使國庫受有4519萬餘元損害，新北地檢署今依詐欺、偽造文書等罪起訴劉姓、邱姓、李姓、許姓等101人。

以劉姓不動產業者等4人為首的101人投資集團，以「假債權，真買賣」方式規避合宜宅10年禁賣令，大賺炒房獲利2億餘元，今被新北地檢署依詐欺、偽造文書等罪起訴。圖／聯合報系資料照
以劉姓不動產業者等4人為首的101人投資集團，以「假債權，真買賣」方式規避合宜宅10年禁賣令，大賺炒房獲利2億餘元，今被新北地檢署依詐欺、偽造文書等罪起訴。圖／聯合報系資料照

合宜住宅 新北 偽造文書

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