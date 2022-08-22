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北市國稅局女稅務員 護航台中醫師妹婿逃漏稅遭訴
台北市國稅局一名楊姓女稅務員，為了替在台中市開業的中醫師妹婿逃漏稅，將妹婿戶籍，遷移至自己負責的北市文山區，藉此逃漏稅54萬元及15餘萬罰款。楊女因擔心遭國稅局抽查東窗事發，主動自首，台北地檢署今依貪汙圖利罪及稅捐稽徵法詐術逃漏稅罪嫌起訴她。
檢方調查，楊女任職於北市國稅局文山稽徵所，負責文山區數里的綜所稅申報審查、開徵、違章移送等業務。2014至2020年間，楊女持妹婿2013至2019年度等年度綜所稅申報列舉扣除單據，將妹婿原本位於台中市的戶籍地，偽填不實地址至自己轄區，以便使妹婿綜所稅申報改隸為她負責的文山稽徵所。
同時，楊女在替妹婿申報所得稅時，還虛增一般列舉扣除額項目，或將申報金額灌水，護航妹婿漏報6年的所得稅，金額共54萬6949元，另包括罰款15萬2646元。
後來國稅局業務抽查時，楊女擔心犯行東窗事發而向國稅局自首。檢察官認定她涉犯貪污治罪條例對於主管事務直接圖利他人罪，以及稅捐稽徵法幫助以詐術逃漏稅捐罪，但考量她主動自首，於是向法官建請酌減其刑。
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