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男返台違反檢疫規定只繳一半罰鍰 士林分署追回

中央社／ 台北22日電

一名吳姓男子偕未婚妻自美返台，卻於檢疫期滿前擅離處所，2人遭罰共40萬元，但只繳一半。行政執行署士林分署今天表示，人在國外的吳男怕信用受損，請友人速匯款繳清罰鍰。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿指出，一名民國87年次、住台北市內湖區的吳姓男子於111年1月30日與未婚妻蕭女自美國入境台灣，並依照衛生福利部疾病管制署公告旳「春節期間入境檢疫措施專案」，選擇「7天防疫旅宿+7天自宅或親友住所」進行檢疫措施，其中「7天自宅或親友住所」結束時間為111年2月13日24時居家檢疫

但是，吳男卻於111年2月13日下午1時30分，帶著蕭女離開居家檢疫處所步行外出與家人用餐2小時，經調查違規事證明確，被內湖區公所查獲，移送台北民政局針對2人各裁罰新台幣20萬元，其中蕭女部分繳清，但因吳男逾期未繳納，案件於7月底移送士林分署強制執行。

士林分署調查發現，吳男於6月6日出境前往美國而尚未返台，且於多家銀行均有利息所得，先執行吳男的銀行存款。

不過，扣押命令才剛發出，執行人員就接到吳男自美國的來電表示，銀行通知帳戶內的存款遭強制執行，雖然知道可能是違反防疫規定罰鍰未繳納，但同時喊冤說自己並非故意不繳納，只是不知道何時及至何處繳納，為避免自己與往來銀行之間的信用受損，且目前真的無法回國，要請在台灣的友人以匯款方式繳清20萬元。

新聞稿指出，經吳男的友人多次匯款繳清後，已立即撤銷扣押命令；全案在不到一個月時間全額徵起圓滿落幕。

美國 居家檢疫 內湖

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