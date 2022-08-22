中油前執行長徐漢貪2700萬 囚車上串證被法官抓包

台灣中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉嫌貪汙，今年初遭搜索後被橋頭地檢署起訴，徐案牽涉被告、證人多達50人以上，經起訴後徐仍不認罪，甚至在移審囚車上，意圖與同案的陳姓男子串證，橋頭地院勘驗囚車錄影畫面，認徐漢有勾串共犯及證人之虞，裁定延押2個月，並禁見通信。

徐漢貪汙案，今年8月12日首次開庭，徐仍不認罪，其中一筆貪汙款項，徐遭起訴移審後，曾坦承收受陳姓中油員工的30萬賄款，但徐當時出庭竟翻供說，自己並沒有收取這30萬賄款。

徐漢庭上供稱，起訴前陳透過關押的同房，傳話說希望他能扛這筆錢，他心想對方年輕，才會說收150萬元賄款，只是後來陳男指控他收賄，與當初傳話內容相違，才說沒收30萬元賄款。

橋頭地院召開延押庭時，徐漢向法官稱，陳男羈押期間，透過同房傳遞訊息，卻能在起訴後獲交保，但他在看守所內遵守規定，表現良好，因此，請求法院給予交保。

但延押延押合議庭法官認為，徐漢擔任中油煉製事業部執行長，位高權重，全案各次犯行居於主要地位，犯罪所得相當多，且被訴犯行次數甚多，涉案情節重大，恐面臨之刑期非短，且迄今仍否認全部犯行，不僅收賄金額供述不依，也和證人、共同被告所述不符。