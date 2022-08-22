影／高雄自強路損鄰案 建商承諾先提存5000萬擔保
高雄市自強一路新建大樓損鄰案今早第二次協調，歷時近3小時協商，住戶不滿起造人中國建築經理公司派出的層級分量不夠，似有意讓育瑪建設獨自扛責，屆時萬一有脫產之虞，他們將權益不保，強烈要求中國建經一定要與育瑪建設共同承擔責任。
自強一路新建大樓8月間開挖地下室，再度造成周邊巷道坍塌，危及鄰近7間透天厝傾斜變成危樓，經高市土木技師公會等三大公會鑑定後，基於公共安全決議拆除，高市府今邀請7戶災戶及建案起造人、監造人到場，雙方提出訴求協商，但會議不對外公開。
工務局建管處副處長劉中昂會後表示，育瑪建設願意提存5000萬成立專戶，陸續提供擔保，住戶提到起造人是中國建築經理股份有限公司，育瑪與中國建經屬於信託關係，但住戶強烈要求中國建經也需出來負責。
就重建部分，未來是由建商蓋還住戶，還是由住戶找人重蓋或住戶只具領賠償金，細節尚需進一步研商，至於搬遷部分，會依建築法規定，今天或明天張貼「危險建築」公告，住戶完成搬遷後即行拆除。
劉中昂說，受損災戶可將家當搬至新租的房子，或暫於於育瑪建設提供的倉庫臨時放置，育瑪也承諾，會負擔災戶兩年租金，至於賠償部分，市府會請建築師公會協助鑑估供住戶參考，雙方再做進一步細緻討論，「政府一定會站在住戶這邊，要求起造人、監造人，還有育瑪公司負起責任。」
87號住戶表示，今天的協調會，育瑪看起來是有解決誠意，但中國建經派出的人份量不夠，住戶擔心育瑪獨自承擔不了，要求起造人中國建經應負連帶責任，否則中國建經萬一宣告破產或脫產，住戶的權益將會不保，但今天中國建經出席的副理，指此事仍需向董事會協調再議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言