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與姨丈同遊伊朗誆投資不動產 熟女老闆詐財250萬遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣徐姓女子是某公司負責人，她與丈夫在2015年間，邀約韋姓三姨丈遊伊朗，期間向韋遊說投資沿海別墅，投資27萬元美金，能以60萬元賣出，韋被說動借款250萬元，但雙方約好隔年還款時，需給100萬元謝金，但徐女未履行承諾，檢方依詐欺罪起訴。

起訴指出，徐姓女子（44歲）是彰化縣某公司負責人，2015年6月間，徐與丈夫、韋姓三姨丈前往伊朗旅遊，徐女安排韋參觀恰盧斯沿海興建中的別墅區，徐女提到未來該城市會有免稅自由貿易區，便利裏海五國自由貿易，還會興建直通德黑蘭的高速公路，投資該城市有發展性。

徐女還說，在該城市興建別墅成本約27萬元美金，但可以60萬元美金出售，投報率高、獲利豐厚，希望韋能借款250萬元，未來還款後，會附上100萬元台幣的謝金，韋被說服，與徐女簽訂借貸契約，同意借款250萬元，還約定在隔年4月30日還款。

徐女為取信韋男，還分別簽下一張90萬、一張260萬元的支票，給韋做擔保，未料後續徐女未依約清償借款，韋要兌現時，又因徐女存款不足，遭拒絕往來，才知受騙。

徐女到案後辯稱，的確有與韋姓姨丈出遊，也有在借款契約書上簽名，向韋借款，但因年代久遠，忘記為何借款，而且公司都是丈夫在管理，不知款項用在何處。

檢方根據韋、徐女丈夫、借貸契約書等證據，認定徐女涉詐欺取財罪，今偵結起訴。

彰化縣徐姓女子以邀約姨丈投資伊朗不動產為由，借款250萬元，事後未依約還款，台中地檢署依詐欺罪起訴。圖／本報資料照
彰化縣徐姓女子以邀約姨丈投資伊朗不動產為由，借款250萬元，事後未依約還款，台中地檢署依詐欺罪起訴。圖／本報資料照

丈夫

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