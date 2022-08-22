國小男童上學滿身傷 導師機警揪他遭母親男友施虐

高雄一名女子帶著12歲男童與劉姓男友同居，但劉男不滿男童睡前還在玩手機，拿「愛的小手」教訓男童，後來學校老師發現男童身上有多處傷勢，通報社會局這起家暴案才曝光，劉還反駁稱是男童自己要求打屁股懲罰，高雄地方法院法官不採信，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判5月徒刑，不得易科罰金，劉男得入監。

判決指出，就讀國小的男童去年4月12日上課時，被老師發現四肢有多處瘀傷，機警的導師懷疑男童遭虐，通報社會局家暴防治中心，由社工了解後，陪同男童報警，男童驗傷時，胸部、下腹部、下背部、臀部都有多次瘀傷。

檢警偵辦時，就讀國小的男童指控劉男施虐，「爸爸」發現他沒睡覺後，就把他叫到客廳，先要他半蹲處罰，再用塑膠藤條打他，還踹他肚子，媽媽當時在場勸阻「爸爸」也無效。檢方偵結後，根據男童說詞、母親及驗傷報告，認定劉對男童施虐，依成年人故意對兒童犯傷害罪，將劉男起訴。

雄院審理時，劉男否認施暴，還稱男童身上傷勢是他自己在學校造成，當天晚上他雖然有拿愛的小手打屁股，但這是因為男童半夜玩手機不睡覺，他才會要求打屁股當懲罰，並沒有刻意毆打他。

但男童母親反駁劉男說法，稱當天劉施虐時，她在浴室就有聽到孩子哭聲，出來後就看到孩子已被劉男打完屁股，她追問劉男，「孩子不是要睡覺，怎麼還被打？」劉才稱是孩子躲在房間玩手機，說謊才要處罰他。

男童在審理時也稱，劉說他一半傷勢是他打的，一半是我在學校撞到，但實際上他身上的傷都是劉男打的，被他這樣對待讓他很不舒服，因為他已經打很多次，即便劉道歉認錯，他還是沒辦法接受。