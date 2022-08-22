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柬埔寨「送機小組」收押 桃園員警耐心收網獲民間讚賞

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園分局偵查佐曾建程（中）破獲柬埔寨送機小組，警友辦事處主任簡寶鋐（左）偕分局長黃富村（右）頒獎鼓勵。圖／桃園分局提供
桃園分局偵查佐曾建程（中）破獲柬埔寨送機小組，警友辦事處主任簡寶鋐（左）偕分局長黃富村（右）頒獎鼓勵。圖／桃園分局提供

柬埔寨打工詐騙方興未艾，桃園市警方日前獲報有男子遭詐團騙去打工，員警細心追查發現前旅行社員工為首「送機小組」，代辦送人出國，法院20日也裁定收押禁見；桃園警友辦事處今頒獎感謝派出所及偵查隊員警細心辦案。

警方調查，涉案的陳姓女子（51歲）原本在旅行社工作，也常往返東南亞，因熟知當地機票、簽證及相關文書作業，但受疫情影響生計不佳，被網羅代辦送人去柬埔寨，

警方接獲民眾報案，稱兒子被騙去柬埔寨工作，循線逮捕陳女及同夥4人，發現他們疑分別擔任人蛇集團不同角色；其中陳女手機資料有遭刪除情形，且女兒在泰國不法集團擔任重要職務，亦會供應資金給她，有逃亡、串滅證之虞，遭法院裁定收押禁見。

其中受理報案的埔子派出所警員王孝慈、林怡萱及桃園分局偵查佐曾建程，辦案細心，一步步查證並抽絲剝繭，待時機成熟隨即持拘票拘提相關嫌疑人到案，一網打盡，深受肯定。

桃園警友辦事處主任簡寶鋐、秘書長朱世丞今天到分局頒發破案獎勵金，鼓勵3名員警，盼大家再接再厲，追查各界矚目的「被詐騙出國限制行動」案件。

桃園分局埔子派出所員警王孝慈（中左）、林怡萱（中右）破獲柬埔寨送機小組，警友辦事處主任簡寶鋐（左）偕分局長黃富村（右）頒獎鼓勵。圖／桃園分局提供
桃園分局埔子派出所員警王孝慈（中左）、林怡萱（中右）破獲柬埔寨送機小組，警友辦事處主任簡寶鋐（左）偕分局長黃富村（右）頒獎鼓勵。圖／桃園分局提供

柬埔寨 詐騙

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