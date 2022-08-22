柬埔寨「送機小組」收押 桃園員警耐心收網獲民間讚賞

柬埔寨打工詐騙方興未艾，桃園市警方日前獲報有男子遭詐團騙去打工，員警細心追查發現前旅行社員工為首「送機小組」，代辦送人出國，法院20日也裁定收押禁見；桃園警友辦事處今頒獎感謝派出所及偵查隊員警細心辦案。

警方調查，涉案的陳姓女子（51歲）原本在旅行社工作，也常往返東南亞，因熟知當地機票、簽證及相關文書作業，但受疫情影響生計不佳，被網羅代辦送人去柬埔寨，

警方接獲民眾報案，稱兒子被騙去柬埔寨工作，循線逮捕陳女及同夥4人，發現他們疑分別擔任人蛇集團不同角色；其中陳女手機資料有遭刪除情形，且女兒在泰國不法集團擔任重要職務，亦會供應資金給她，有逃亡、串滅證之虞，遭法院裁定收押禁見。

其中受理報案的埔子派出所警員王孝慈、林怡萱及桃園分局偵查佐曾建程，辦案細心，一步步查證並抽絲剝繭，待時機成熟隨即持拘票拘提相關嫌疑人到案，一網打盡，深受肯定。