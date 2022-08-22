名模王靜瑩前夫陳威陶涉吸金 北檢不起訴

名模王靜瑩前夫、南港輪胎前大股東陳威陶，去年遭檢調懷疑藉由境外公司Super Pit Group（超級金礦控股集團），以投資緬甸金礦為名吸金逾7億元。台北地檢署今偵結，認定陳威陶、廖媛亭夫婦及余姓友人3人詐欺部分罪證不足，應為民事糾紛，予以不起訴；其餘被告李雲鶴、林尚毅、曾焱芳等人，則持續偵辦中。

2018年陳威陶等人成立Super Pit Group，明知該公司所投資的緬甸金礦無法出產大量黃金，佯稱已取得金礦開採權，且礦區含金量豐富，召開說明會招待旅遊，吸引民眾投資，宣稱人兩年後即可翻倍。

該公司每個投資為美金5萬元，宣稱可保本2年，每月利潤高達美金7500元。投資人不僅可自己投資，還可招攬、吸收下線獲得分潤獎金，藉此吸金逾7億元。

檢方查出，陳威陶夫婦、余姓友人係與股東們合資，投入5000萬元資金及2000萬機具費用，共7000萬元在該黃金礦場，之後卻因Super Pit Group開採技術不足，投入資本無法回收，遭其他股東控告詐欺。