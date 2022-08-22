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發傳單指台新銀行處長「身體力行栽培女主管」 2男被判刑
台新銀行分行2021年遭人散發傳單指魏姓高階主管騙財騙色，檢方偵辦，將書、呂姓男子起訴；書、呂認罪，台北地院審理，依違反個資法判書有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，判呂有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。
法官並判呂緩刑期間付保護管束，應於判決確定2年內提供40小時義務勞務，並參加法治教育2場次。本案可上訴。
台北地檢署指控，書姓、呂姓男子與林姓男子(林偵查中通緝)2021年4月26日提供標題為「台新財富管理銀行栽培出最強時間管理大師魏姓處長親自身體力行於栽培多位女主管」傳單，傳單內，刊有描述魏與高姓女子擁抱、親吻的文字與照片。
相關傳單內容中，還有魏與歐姓女子有不倫關係的文字及性行為照片，由書於2021年4月26日上午11時許，駕車搭載林姓、呂姓男子前往台新銀仁愛分行門口，由林、呂丟灑傳單。
同日中午12時許，一行人再驅車前往台新銀行忠孝分行，由林、呂丟灑傳單，涉及妨害高姓女子名譽，並且損害魏、高女、歐女的利益，高姓女子事後向台北市警大安分局報案，檢方起訴書、呂2人。
法院審理，書、呂認罪，法官改依簡易程序審理，法官認為，2人觸犯加重誹謗、個人資料保護法非法利用個人資料罪，從重論處他們違反個資法罪責。
判決書指出，書、呂僅為獲取報酬，任意在公眾場所丟撒、刊載個人隱私資料及不雅照片的傳單，侵害高姓女子的隱私，造成高女飽受騷擾及無法磨滅的心理創傷，且非法內容已經散布，無法完全抹滅。
法官審理認為，書、呂2人犯後坦承犯行，審酌書自陳高中肄業、在市場工作，呂為五專肄業，目前在宮廟當義工，再考量他們犯罪手段、所生危害等，依法量刑判決。
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