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機師娶空姐簽「防出軌條款」還敢偷吃！ 法院認證有效判要賠500萬

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名游姓空姐嫁了郭姓機師，10年後抓包外遇，要求再犯必須賠償500萬元，並狀告法院，但官司還沒打完郭就故態復萌，令游氣得暗地蒐證，拍到兩人密切接觸，提告要求履約；桃園地院判莊女、郭男各賠100萬及400萬元。可上訴。

游女主張，自己與郭男2007年結婚，育有2名未成年子女，但他卻在2017至2018年間出軌莊姓女同事，多次單獨同車出遊，甚至單獨進出汽車旅館，當時提告獲莊女賠50萬元，郭男則和解，但2019年訴訟期間兩人仍藕斷絲連，不但一同駕車出遊，公然牽手、勾手，郭還錯將傳給莊的訊息傳給自己，2021年7月至8月間莊女更數度直接到郭男家過夜。

游女亮出LINE對話紀錄、錄影檔為證，更提出郭男早在2016年便簽下切結書，「日後若再與妻子以外之女子有任何超出友誼範圍之互動（包括但不限於性行為、牽手、摟抱、單獨相處等親密行為，以及曖昧言詞、簡訊、電話、LINE、電子郵件等聯係），本人同意每違反一次即支付500萬元之精神慰撫金」，要求郭男履約，也依侵害配偶權向莊女求償。

審理時，郭男未到庭，具狀辯稱婚姻早有破綻且感情不睦，至今分居，且妻子提出的影片難以辨認，拒絕賠償，莊女則辯，一開始是郭男聲稱已離婚而追求她，自己並不知情，且第一次外遇被發現後便轉當普通朋友，日前開車去他社區是要借車給他、沒過夜，出遊牽勾手也是一般社交行為。

但法院勘驗錄影畫面，認定郭、莊兩人確實有1次勾手出遊、1次勾手進出郭住處等行為，舉止親密已逾越朋友正當交往。

法院認為，郭男簽署切結書明確，且過去兩年所得均超過400萬元，但考量他去年起留職停薪、每個月須付10萬元扶養費給子女等，判他賠償400萬元；莊女兩度侵害配偶權，判賠100萬元。全案可上訴。

桃園郭姓機師外遇女同事，遭妻子持切結書求償，法院判他賠400萬元、小三賠100萬元。示意圖／ingimage
桃園郭姓機師外遇女同事，遭妻子持切結書求償，法院判他賠400萬元、小三賠100萬元。示意圖／ingimage

桃園 外遇

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