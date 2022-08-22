43年前一銀押匯案蒙冤 82歲前襄理求償1348萬薪資、退休金慘勝

第一銀行中山北路分行前襄理柯芳澤43年前捲入押匯案，最後雖判無罪，但因當年被記兩大過免職，他向一銀求償1348萬薪資，先前已獲賠400萬元，再求償800萬元敗訴，另要求給付退休金，一審判一銀賠償504萬元，但二審改判僅須賠5萬元，最高法院駁回上訴確定。

1979年一銀被「台運」等公司詐騙巨額押匯金，當時有15人被起訴，柯芳澤（82歲）遭波及，一銀以「對於作業過程與銷帳方式均違反總行規定，擅自逾越權責，並未依規定簽註准駁，使本弊案擴大，情節重大」為由，將柯記大過兩次免職。後來圖利罪修正，柯逆轉無罪，官司歷經28年。

柯芳澤因遭押聲請國賠，獲賠462萬5000元；無罪確定後，再訴請確認和一銀間的僱傭關係存在，請求一銀給付1979年2月28日至1995年10月28日薪資。高院認為免職處分違法，判一銀賠柯292萬元本息，但部分駁回。

2017年間，柯就判決駁回部分提再審，高院改認定雙方僱傭關係終了時間至2000年10月28日。一銀審理中才提出平均薪資表，柯發現應領取薪資總額應是1348萬餘元，扣除前案、再審訴訟判一銀賠的400萬外，主張還應補「差額」。

一銀以時效抗辯，但高院上訴審認為薪資調整表由一銀持有，這種證據提出難度「非勞工所能負擔」，雇主延宕提出、規避責任，違反誠信、公平正義，屬權利濫用，判一銀賠800萬元。

但此判決被最高法院廢棄，高院更一審也認為本件訴訟與前案、再審訴訟的當事人相同，訴訟標的同為僱傭關係和一銀的員工懲戒實施辦法第14條規定，原因事實都包括因一銀薪資調整所得請求的薪資，訴訟標的應為前案、再審訴訟確定判決的既判力所及，判柯不得再請求一銀補發1979年2月28日至2000年10月28日之間的880萬元薪資。最高法院駁回柯上訴確定。