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莽男不滿公車司機要求他載口罩 髒話罵人法官判罰5千
楊姓男子在台南市在某客運玉井站前，不滿李姓公車司機勸導他戴口罩，以「五字經」髒話辱罵李，李不甘受辱提告。台南地院依楊觸犯公然侮辱罪，判處罰金5千元，得易服勞役，案可上訴。
判決說，李任職某客運公司公車司機。楊於去年9月9日下午1點多，在台南市客運玉井站前，因不滿李出言勸導戴口罩，竟心生不滿，2次接續以五字經髒話辱罵李，李報警法辦起訴。
楊承認有講髒話，但矢口否認有何公然侮辱犯行，辯稱他當時不是在罵李，李要他戴口罩，他也有戴，他沒有指明道姓，是在罵自己，看自己會不會清醒一點。
李於警詢、偵訊時指述，當天他將公車開到客運站前停靠讓乘客下車，他下車時看見楊未戴口罩，要求楊戴上口罩，楊就態度不好且以手指著他，叫他去報警，又罵他髒話。法官傳喚蔡姓店務員，證實楊辱罵李，不採信楊的說詞。
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