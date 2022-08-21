聽新聞
test
0:00 / 0:00
因「救護車」露餡通緝身分...海山警逮捕歸案 入監4年
歐姓男子是藥事法、毒品通緝犯，身背4年徒刑在逃，日前搭老婆的車子出門，因未禮讓救護車被員警注意，攔下提醒「要禮讓唷」，歐男試圖解釋老婆怎麼沒禮讓，稱「路況不熟」，沒想到慌張神情反而露餡，遭查獲通緝身分，警詢後將他逮捕歸案。
海山分局文聖派出所員警上月16日下午3點，開車巡邏行經板橋區莒光路巷弄，發現一輛轎車沒禮讓救護車，還試圖強勢超車，感覺有異，趨前攔下。
警方攔停後，告知轎車女駕駛「救護車要禮讓，好不好」，並要求出示證件、熄火，沒想到座在右前座的歐男（44歲）不斷解釋「剛剛有跟老婆說，她緊張不知道」、「路況不熟」等，交談過程中，警方一併詢問歐男身分與證件。
歐男擔心通緝身分遭識破，供稱沒帶證件，但警問身分證字號，他又無法完整提供，經過多次詢問，他才說出身分證字號；警方一查「你被通緝欸」，他坦承有卡到案子，詢後逮捕歸案。
海山警方呼籲，若民眾收到入監執行通知，應在規定日報到，以免遭警方通緝，徒留困擾；另外，用路人若聽到救護車閃燈、鳴笛而未禮讓，將面臨道交條例第45條第2款裁罰3600元，並吊銷駕照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言