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因「救護車」露餡通緝身分...海山警逮捕歸案 入監4年

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

歐姓男子是藥事法、毒品通緝犯，身背4年徒刑在逃，日前搭老婆的車子出門，因未禮讓救護車被員警注意，攔下提醒「要禮讓唷」，歐男試圖解釋老婆怎麼沒禮讓，稱「路況不熟」，沒想到慌張神情反而露餡，遭查獲通緝身分，警詢後將他逮捕歸案。

海山分局文聖派出所員警上月16日下午3點，開車巡邏行經板橋區莒光路巷弄，發現一輛轎車沒禮讓救護車，還試圖強勢超車，感覺有異，趨前攔下。

警方攔停後，告知轎車女駕駛「救護車要禮讓，好不好」，並要求出示證件、熄火，沒想到座在右前座的歐男（44歲）不斷解釋「剛剛有跟老婆說，她緊張不知道」、「路況不熟」等，交談過程中，警方一併詢問歐男身分與證件。

歐男擔心通緝身分遭識破，供稱沒帶證件，但警問身分證字號，他又無法完整提供，經過多次詢問，他才說出身分證字號；警方一查「你被通緝欸」，他坦承有卡到案子，詢後逮捕歸案。

海山警方呼籲，若民眾收到入監執行通知，應在規定日報到，以免遭警方通緝，徒留困擾；另外，用路人若聽到救護車閃燈、鳴笛而未禮讓，將面臨道交條例第45條第2款裁罰3600元，並吊銷駕照。

歐姓男子被法院判4年徒刑，因未報到7月12日遭通緝，沒想到逃不到一周，警方在7月16日就將他逮捕歸案。記者翁至成／翻攝
歐姓男子被法院判4年徒刑，因未報到7月12日遭通緝，沒想到逃不到一周，警方在7月16日就將他逮捕歸案。記者翁至成／翻攝
歐姓男子搭老婆的轎車，沒禮讓救護車被警方盯上攔停。記者翁至成／翻攝
歐姓男子搭老婆的轎車，沒禮讓救護車被警方盯上攔停。記者翁至成／翻攝

通緝 救護車

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