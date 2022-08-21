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汐止警暑假抓82件酒駕、308件噪音車 累計開罰逾900萬

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市警汐止分局積極取締不法，暑假期間針對酒駕、改裝車強勢執法，迄今取締82件酒後駕車、308件改裝噪音車輛，最高罰鍰金額累積逾900萬元。警方表示，將不定期在新台五路、大同路、中興路、樟樹一二路、康寧街等重要路段，採機動式攔檢盤查違規，民眾勿以身試法。

汐止警方表示，昨天晚上與基隆監理站配合，於新台五路二段新台加油站前、大同路二段37號前執行取締違規，查獲10件改裝車、13件改裝排氣管車輛，另查獲3件酒駕。

汐止警方指出，自7月1日至今，已取締82件酒駕、308件改裝噪音車，相關處罰金額最高超過900萬元。一名謝姓男子（61歲）下班喝保力達後騎車回家，經過攔檢點，酒精濃度達每公升0.19毫克；一名陳姓男子（50歲）喝高粱宿醉騎車，經攔檢，酒測值每公升0.28毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

汐止警方說，將持續不定期規劃酒駕、改裝噪音車等勤務，針對新台五路、大同路、中興路、樟樹一二路、康寧街等重要路段積極取締，呼籲民眾勿抱持僥倖心態，以免傷人害己，一起維護用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

汐止警方暑假迄今取締82件酒後駕車、308件改裝噪音車輛。記者翁至成／翻攝
汐止警方暑假迄今取締82件酒後駕車、308件改裝噪音車輛。記者翁至成／翻攝
汐止警方暑假迄今取締82件酒後駕車、308件改裝噪音車輛。記者翁至成／翻攝
汐止警方暑假迄今取締82件酒後駕車、308件改裝噪音車輛。記者翁至成／翻攝
汐止警方暑假迄今取締82件酒後駕車、308件改裝噪音車輛。記者翁至成／翻攝
汐止警方暑假迄今取締82件酒後駕車、308件改裝噪音車輛。記者翁至成／翻攝

酒駕 汐止 噪音

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