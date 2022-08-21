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嘉縣護理師持刀砍同事鮮血直流 遭醫院保全制伏

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拖吊車輔助輪遇坑洞鬆脫 女騎士撞上受傷求償185萬　

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市方姓拖吊車司機拖吊違規車輛，後車輔助輪卻因為路面坑洞鬆脫，滾到後方，正巧魏姓女子騎車經過，撞上在路面亂跑的輔助輪，魏女連人倒車摔倒，頭部腦震盪、全身多處擦挫傷，向拖吊車業者、方姓司機連帶求償185萬餘元，高雄地方法院審理後，判拖吊車業者、方男應賠63萬元。

判決指出，方男2019年5月27日中午12時許，在高雄市區拖吊違規車輛，但疑未將後車輔助輪裝好，在高雄市區經過路面坑洞時，輔助輪從後車鬆脫，往其他車道滾去，魏女當時騎車閃避不及撞上，摔倒在路邊，送醫急救後傷勢無礙，但有頭部外傷併腦震盪，還有多處擦挫傷。

事發後魏女多次到醫院求診，還有半年無法工作，包含醫藥費、看護費、交通費、工作損失及精神慰撫金等，共向方男求償185萬餘元。但拖吊業者反駁，稱許多費用跟傷勢無關，索賠金額過高等。

高雄地方法院簡易庭審理時，法官綜合案發現場事證，認為方姓司機有疏失，判司機、拖吊業者應連帶給付醫藥費、交通費、看護費、慰撫金等合計48萬5759元給魏女。

但魏女不服，認為車禍造成她患有創傷後壓力症候群，求償185萬卻僅獲賠48萬餘元，認求償金額過低上訴。拖吊業者仍反駁，稱求償金額過低，不應要求他們賠償這麼多。

高雄地院法官審理後，雄院法官綜合魏女就醫紀錄等，認為拖吊業者應在賠償5萬餘元醫藥費，至於精神慰撫金部分，考量車禍對魏女造成傷害，判業者、方姓司機應再賠償15萬元，魏女合計獲賠63萬元。

高雄民營拖吊車因後車輔助輪鬆脫，造成女騎士受傷，法官判業者應賠63萬餘元。示意圖。記者張議晨／翻攝
高雄民營拖吊車因後車輔助輪鬆脫，造成女騎士受傷，法官判業者應賠63萬餘元。示意圖。記者張議晨／翻攝

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