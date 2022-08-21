快訊

竹聯幫龍哥操盤電詐 柬埔寨「起桶仔」集資600萬就開桶？

獨／高雄水餃嬤孫女出國當月薪百萬秘書 擔心遭詐盼警機場攔人

男見情敵躺前女友床 打死依殺人罪判12年8月

中央社／ 南投縣21日電

南投縣吳姓男子到前女友住處時，看見王姓男子躺在床上，吳男以拳腳及鈍器打頭，甚至不顧情敵無反抗能力後仍繼續打，遭法院依殺人罪判刑12年8月。

根據南投地方法院刑事判決，吳男、王男追求同一名女子，吳男也與女子短暫交往過，王男今年1月28日晚間到女子住處過夜，吳男隔天清晨也來，女子下樓開門帶吳男進房間，吳男見王男在床上睡覺，與王男發生言語及肢體衝突。

吳男除以手、腳毆打王男，也以拳頭毆打頭部，另以直徑約3公分圓形堅硬不明鈍器，擊打王男頭部右側前額，造成王男出現創傷性硬膜下腔出血併腦偏移等傷害，王男昏倒後，吳男把王男抱下騎樓，未待救護人員到場即返回房內，王男2月3日傷重死亡。

吳男、王男互不認識，當天首次碰面。吳男坦承傷害致死犯行，否認殺人犯行及持堅硬鈍器擊打被害人頭部，但法院根據鑑識王男頭部傷勢近乎是圓形鈍器造成，且被告毆打被害人力道不輕，才會造成被害人前額右側額、顳、頂葉腦表面「凹陷」及肋骨「骨折」。

女子證稱，大概在地上打15至20分鐘，被告踢被害人身體，頭部應也有打到，後來被害人沒辦法抵抗，因為已經有一點暈，到最後被害人無反抗能力，被告仍用手一直揍臉、肚子、胸膛、眼睛、顴骨，被害人倒地無反抗能力後，又打被害人應有5分鐘，她有提醒被告：「他已經快不行了，你不要再打」，講至少3、4次。

法官認為，吳男身高約184公分、體重約92公斤，身材高壯，被害人身高175公分，體型中等；被告是心智正常成年男性，可預見持續以拳頭毆打被害人頭部及以堅硬鈍器擊打頭部，極易損及腦部造成死亡，甚至在被害人倒地無反抗能力後，不顧旁人提醒「已經快不行了」，仍繼續毆打，殺人不確定故意明確，因此，依殺人罪判刑12年8月。全案可上訴。

延伸閱讀

嘉義婦遭殺棄屍竹崎檳榔園 行凶男一審判決14年

初見面飲酒就奪人命 男子不道歉不賠償判刑12年

有逃亡之虞 檳榔園棄屍案嫌犯再延押2月

掐斃女友再把雙胞胎丟洗衣機悶死 最高院撤銷他的死刑

相關新聞

代償信用卡費可賺錢？有人代償228次匯款44萬被詐

詐騙集團佯稱經營「全球信託」信用卡代償平台，只要在平台替別人繳交信用卡費，可獲得代償金獲利，但實際上是歹徒吸金到人頭帳戶...

疫情趨緩致酒駕增加？ 彰化8月公布19名酒駕累犯照片

為有效遏止酒駕行為，從今年3月至今，監理機關已公布彰化縣14波38名酒駕累犯照片，其中，在8月18日最新一波人數就占 1...

高雄男酒駕險撞分隔島 怕被關堅吞18萬拒測罰單

王姓男子前天凌晨酒後開車行經高雄市光華一路，因行車不穩還差點撞上分隔島，王男被警方攔查後，一下車滿身酒味飄向員警，他擔心...

船長撞壞交通船、船公司索賠334萬 法院僅判賠31萬元

往返澎湖白沙赤崁港、吉貝港的客輪「聖恩號」，2019年5月3日下午載客行經險礁嶼時，右側推進器撞到礁石受損，航運公司指控...

影／「重磅」出擊！ 南警2天取締電動拼裝自行車21輛

道路交通管理處罰條例69條第一項規定，合法電動自行車含電池重量不可以超過60公斤，台南市警局鎖定車重限制，動用大型電子磅...

闖紅燈被警攔下罰1800 騎士發現重大瑕疵獲免罰

彰化縣劉姓男子在去年9月間騎車行經北斗鎮時，遭警方攔下告發闖紅燈，劉收到罰單後發現，警方提供的現場示意圖的行向、車牌號碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。