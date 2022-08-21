男見情敵躺前女友床 打死依殺人罪判12年8月

南投縣吳姓男子到前女友住處時，看見王姓男子躺在床上，吳男以拳腳及鈍器打頭，甚至不顧情敵無反抗能力後仍繼續打，遭法院依殺人罪判刑12年8月。

根據南投地方法院刑事判決，吳男、王男追求同一名女子，吳男也與女子短暫交往過，王男今年1月28日晚間到女子住處過夜，吳男隔天清晨也來，女子下樓開門帶吳男進房間，吳男見王男在床上睡覺，與王男發生言語及肢體衝突。

吳男除以手、腳毆打王男，也以拳頭毆打頭部，另以直徑約3公分圓形堅硬不明鈍器，擊打王男頭部右側前額，造成王男出現創傷性硬膜下腔出血併腦偏移等傷害，王男昏倒後，吳男把王男抱下騎樓，未待救護人員到場即返回房內，王男2月3日傷重死亡。

吳男、王男互不認識，當天首次碰面。吳男坦承傷害致死犯行，否認殺人犯行及持堅硬鈍器擊打被害人頭部，但法院根據鑑識王男頭部傷勢近乎是圓形鈍器造成，且被告毆打被害人力道不輕，才會造成被害人前額右側額、顳、頂葉腦表面「凹陷」及肋骨「骨折」。

女子證稱，大概在地上打15至20分鐘，被告踢被害人身體，頭部應也有打到，後來被害人沒辦法抵抗，因為已經有一點暈，到最後被害人無反抗能力，被告仍用手一直揍臉、肚子、胸膛、眼睛、顴骨，被害人倒地無反抗能力後，又打被害人應有5分鐘，她有提醒被告：「他已經快不行了，你不要再打」，講至少3、4次。

法官認為，吳男身高約184公分、體重約92公斤，身材高壯，被害人身高175公分，體型中等；被告是心智正常成年男性，可預見持續以拳頭毆打被害人頭部及以堅硬鈍器擊打頭部，極易損及腦部造成死亡，甚至在被害人倒地無反抗能力後，不顧旁人提醒「已經快不行了」，仍繼續毆打，殺人不確定故意明確，因此，依殺人罪判刑12年8月。全案可上訴。