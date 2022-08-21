代償信用卡費可賺錢？有人代償228次匯款44萬被詐

詐騙集團佯稱經營「全球信託」信用卡代償平台，只要在平台替別人繳交信用卡費，可獲得代償金獲利，但實際上是歹徒吸金到人頭帳戶後，再將贓款「出金」給被害人，營造獲利假象，台中市蔡男為了賺每帳戶5000元酬勞，將2帳戶提供給歹徒，遭判刑3月、罰金2萬、緩刑2年。

判決指出，詐騙集團架設「全球信託（Trust Global）信用卡代償平台」網站，佯稱代償他人信用卡金額後，約30分鐘即可取回代償金額，以及一定比例的利潤，但需每日完成一定的次數才可出金，獲取的利潤也會顯示歹徒設計的APP程式中，但實際上都是騙被害人將錢匯款進人頭帳戶後，再用人頭帳戶將部分贓款，出金給被害人，讓被害人以為真有獲利。

台中市蔡姓男子就被此詐騙集團的成員矇騙，在去年6月間，以每帳戶5000元的租金，提供給詐團2個帳戶，每月賺取1萬元租金，但實際上蔡的帳戶，被用來接受遭信用卡代償網站的被害人匯款，並出金給被害人使用。

有被害人經友人介紹後，加入該信用卡代償網站，陸續代償228次，次到歹徒指定帳戶內，一共匯款了44萬餘元，但實際上歹徒僅出金29萬餘元後，就不知去向，被害人發現被詐後報警，循線查獲其中一個交易帳戶是由蔡所提供，進而查獲，發現蔡的帳戶還有用來詐騙另名被害人5萬元。