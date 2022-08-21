疫情趨緩致酒駕增加？ 彰化8月公布19名酒駕累犯照片

為有效遏止酒駕行為，從今年3月至今，監理機關已公布彰化縣14波38名酒駕累犯照片，其中，在8月18日最新一波人數就占 11人，創下最高記錄。彰化縣警察局交通隊長林神改說，隨著疫情趨緩，民眾餐飲宴聚逐漸恢復正常，警方除會加強酒測執法力道，並呼籲民眾酒後找代駕服務。

立法院今年1月24日三讀刑法及道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，並新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定。

台中區監理所在網路公布彰化縣14波酒駕累犯照片，人數累計達38人，有1名是女性，其中8月分公布的3波共19人，即占了一半，尤其是8月18日更達11人，令人咋舌，不過有3人未附照片。

警方人員指出，今年5月中旬起，新冠肺炎疫情升高，考量到避免疫情擴散因素，警方幾乎停辦酒測勤務，直到7月底疫情趨緩，民眾飲宴酬酢增加，警方也恢復正常酒測務 ，可能才造成8月公布的酒駕累犯照片激增。

不過，縣警局交通隊表示，儘管5月中旬以後，減少酒測勤務，但全年酒駕取締件數仍大幅增加，統計今年1到8月20日為止，彰化縣共取締酒駕案件1998件，比去年同期的1487件，增加511件。

警方加強取締酒駕，讓酒駕傷亡事故也大幅減少，交通隊統計，今年1到8月20日的酒駕車禍造成3死330人受傷，與去年同期的6死437傷相比，均減低許多，達到預期遏止效果。

交通隊長林神改說，由於疫情趨緩，加上即將入秋，民眾飲宴逐漸頻繁，預期酒駕行為會增加，警方將提高酒測力道，希望駕駛人切莫心存僥倖，並呼籲民眾「酒後不開車」及找代駕服務，才能有效減少酒駕肇事案件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康