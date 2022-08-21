高雄男酒駕險撞分隔島 怕被關堅吞18萬拒測罰單

王姓男子前天凌晨酒後開車行經高雄市光華一路，因行車不穩還差點撞上分隔島，王男被警方攔查後，一下車滿身酒味飄向員警，他擔心酒駕遭移送，影響隔天工作，當場表明拒測，吞下18萬元罰單，在員警目送下乖乖搭乘計程車離開，只是離開前還向員警抱怨「既然都要搭計程車，早知就不開車」，錢沒賺到先花光。

苓雅分局表示，19日凌晨1時許，巡邏員警在光華一路見王男行車左右飄移，不段壓到中線，還差點衝上中央分隔島，因此在光華一路、五福一路口將他攔下盤查。

王男一下車，滿身酒味從車上飄向員警，警方詢問王有沒有喝酒，王起初否認，但身上酒味藏不住，經員警再次詢問「沒有喝酒，身上是什麼味道？」只好乖乖坦承剛吃完燒酒雞。

警方準備測量酒精濃度時，王擔心酒測超標，恐被依公共危險罪移送，當場要求警方開「拒測罰單」，警方立即向王男稱，酒駕拒測初犯就要收18萬元罰緩，且車輛要移置保管，吊銷駕照，3年內不能考領，10年內再犯還要加罰18萬元。

聽完員警解釋後，王稱他隔天要到彰化工作，「就開拒測吧」，收下紅單後，在員警目送下乖乖搭計程車離開，離去前帶上價值18萬元的罰單，他還抱怨「既然都要搭車，早知道就不開車上路了」，錢沒賺到，先大失血。

苓雅分局表示，今年3月31日修正酒駕新法，酒駕、拒絕酒測累犯認定由5年延長為10年，另規定10年內酒駕或拒絕酒測二次以上累犯，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，呼籲民眾千萬不要以身試法，可別僥倖以為拒測刑責就能比較輕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康