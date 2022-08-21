快訊

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

一周數位爆報／半數安卓粉跳槽蘋果原因曝！她驚竟有「沒電池的平板」、蘋果檢查員工包包GG了

賴神是中共同路人？這位黨主席被戴紅帽 竟靠國台辦平反

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男酒駕險撞分隔島 怕被關堅吞18萬拒測罰單

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

王姓男子前天凌晨酒後開車行經高雄市光華一路，因行車不穩還差點撞上分隔島，王男被警方攔查後，一下車滿身酒味飄向員警，他擔心酒駕遭移送，影響隔天工作，當場表明拒測，吞下18萬元罰單，在員警目送下乖乖搭乘計程車離開，只是離開前還向員警抱怨「既然都要搭計程車，早知就不開車」，錢沒賺到先花光。

苓雅分局表示，19日凌晨1時許，巡邏員警在光華一路見王男行車左右飄移，不段壓到中線，還差點衝上中央分隔島，因此在光華一路、五福一路口將他攔下盤查。

王男一下車，滿身酒味從車上飄向員警，警方詢問王有沒有喝酒，王起初否認，但身上酒味藏不住，經員警再次詢問「沒有喝酒，身上是什麼味道？」只好乖乖坦承剛吃完燒酒雞。

警方準備測量酒精濃度時，王擔心酒測超標，恐被依公共危險罪移送，當場要求警方開「拒測罰單」，警方立即向王男稱，酒駕拒測初犯就要收18萬元罰緩，且車輛要移置保管，吊銷駕照，3年內不能考領，10年內再犯還要加罰18萬元。

聽完員警解釋後，王稱他隔天要到彰化工作，「就開拒測吧」，收下紅單後，在員警目送下乖乖搭計程車離開，離去前帶上價值18萬元的罰單，他還抱怨「既然都要搭車，早知道就不開車上路了」，錢沒賺到，先大失血。

苓雅分局表示，今年3月31日修正酒駕新法，酒駕、拒絕酒測累犯認定由5年延長為10年，另規定10年內酒駕或拒絕酒測二次以上累犯，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，呼籲民眾千萬不要以身試法，可別僥倖以為拒測刑責就能比較輕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王男拒絕酒測後，警方當場宣讀權利及罰則，開出價值18萬元的拒測罰單。圖/讀者提供
王男拒絕酒測後，警方當場宣讀權利及罰則，開出價值18萬元的拒測罰單。圖/讀者提供
王男拒絕酒測後，警方當場宣讀權利及罰則，開出價值18萬元的拒測罰單。圖/讀者提供
王男拒絕酒測後，警方當場宣讀權利及罰則，開出價值18萬元的拒測罰單。圖/讀者提供

酒駕

延伸閱讀

換個角度 從高雄看世界

男搖晃騎共享機車被攔 頻跳針「我第一次酒駕很抱歉」

7旬翁酒駕跑給警察追 不只超標還吃上6張罰單

影／酒駕衝撞電動車店 老闆無奈：還好沒加班

相關新聞

高雄男酒駕險撞分隔島 怕被關堅吞18萬拒測罰單

王姓男子前天凌晨酒後開車行經高雄市光華一路，因行車不穩還差點撞上分隔島，王男被警方攔查後，一下車滿身酒味飄向員警，他擔心...

船長撞壞交通船、船公司索賠334萬 法院僅判賠31萬元

往返澎湖白沙赤崁港、吉貝港的客輪「聖恩號」，2019年5月3日下午載客行經險礁嶼時，右側推進器撞到礁石受損，航運公司指控...

影／「重磅」出擊！ 南警2天取締電動拼裝自行車21輛

道路交通管理處罰條例69條第一項規定，合法電動自行車含電池重量不可以超過60公斤，台南市警局鎖定車重限制，動用大型電子磅...

闖紅燈被警攔下罰1800 騎士發現重大瑕疵獲免罰

彰化縣劉姓男子在去年9月間騎車行經北斗鎮時，遭警方攔下告發闖紅燈，劉收到罰單後發現，警方提供的現場示意圖的行向、車牌號碼...

男搖晃騎共享機車被攔 頻跳針「我第一次酒駕很抱歉」

高雄市一名張姓男子和友人在前金區酒吧聚會後，騎租來的共享機車返家，因沿路搖晃被巡邏警網攔下，警方聞到他身上有酒味，施以酒...

養6年賽鴿兩度被擄 男轉當加害者擄18隻勒贖23萬元

國內「擄鴿勒贖」犯罪時有所聞，桃園市一名熱衷賽鴿的吳姓男子過去兩度付錢贖回愛鴿，事隔多年後卻動起歪腦筋，去年春天僅花半月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。