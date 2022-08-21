船長撞壞交通船、船公司索賠334萬 法院僅判賠31萬元

往返澎湖白沙赤崁港、吉貝港的客輪「聖恩號」，2019年5月3日下午載客行經險礁嶼時，右側推進器撞到礁石受損，航運公司指控莊姓船長沒行駛正常航道，求償334萬餘元，莊男反駁，稱當天有9級狂風，才會撞到海底漂流物，高雄高分院審理後，根據當天潮差、氣象狀況等，認為莊男有疏失，考量船舶折舊，判莊男應賠31萬餘元。

判決指出，聖恩航運接受白沙鄉公所委託，經營赤崁港至吉貝港的接駁航線，每天來回共4航次，合約從2019年4月1日起至今年3月30日止；2019年5月3日下午5時許，莊男載客從赤崁港出發，行經險礁嶼附近時，船底撞擊到海底受損。

碰撞後乘客平安上岸，但右側推進器變速箱、船軸等毀損嚴重，修理費就要155萬餘元，另外，船舶進場維修81天，以每航次白沙鄉公所補貼5342元計算，修理期間損失178萬餘元，因此航運公司向月薪6萬5000元的船長求償334萬餘元。

莊男挨告後反駁，稱當天是受到強風吹襲，才會撞到海底不明漂流物，他開船並未偏離航道，也沒碰撞險礁嶼，整艘船僅變速箱破裂，聖恩號並不是新船，航運公司「以新代舊」修繕損失，應該也要扣掉折舊，再者修理期間還有另艘船代替營運，船公司又沒受到損失，不應要求他賠償。

一審澎湖地院審理時，法官根據莊男所提的海事報告，莊男稱當天是因9級陣風吉大風浪影響，掃到海底不明物，法官參照氣象局風力、浪高資料，換算當天吉貝測得平均風速為5至6級風，瞬間風速已達8級，海上可能有非常大浪至巨浪。

法官認為，事故發生時，吉貝海域風速及浪況確實不穩，船舶確實可能受風浪影響，偏移航線，加上航運公司並未舉證當天潮汐狀況，莊男應行使的適合航線為何，判莊男免賠。

航運公司不服上訴，主張莊未依低潮線應遵循的航道前進，才會撞擊礁石。莊男仍反駁他是受強風吹襲，才會撞級不明物，不算過失。

高雄高分院審理時，合議庭根據氣象局及海軍海圖資料，認為險礁嶼附近有0.3、0.9、1.1至1.2公尺水下暗礁，若按照當時澎湖、吉貝海域潮汐，船隻都應避免駛入近岸水淺區域航行，否則易因水深不足觸礁，且當天吹「離岸風」，不可能將船吹到近岸水淺區觸礁，認定莊有過失。