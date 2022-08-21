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海巡署緝毒生力軍 科技鑑識實驗室獲雙認證

中央社／ 台北21日電

為貫徹政府反毒政策，海巡署今天表示，轄下偵防分署積極籌劃建置「科技鑑識實驗室」，今年陸續通過國際標準和司法鑑定要求的數位鑑驗雙認證，大幅強化刑事證據能力。

海巡署偵防分署今天發布新聞稿表示，為貫徹行政院「新世代反毒策略」及法務部「安居緝毒方案」，自民國107年4月28日組改成立以來，便積極籌劃「科技鑑識實驗室」建置工作，並在有限經費、人力和空間情況下，於109年7月完成實驗室環境及設備基礎配置，並同步建立符合國際標準的作業程序。

偵防分署指出，「科技鑑識實驗室」今年陸續通過國際標準和司法鑑定要求的數位鑑驗雙認證，首先於1月24日通過全國認證基金會（TAF）ISO/IEC 17025「數位儲存裝置刪除資料回復及關鍵字搜尋」認證。

緊接著，7月26日再獲台灣高等檢察署列為概括選任數位證據鑑定機關，除肯定「科技鑑識實驗室」管理品質外，也大幅強化其鑑驗結果的刑事證據能力與證明力，成為邊境查緝生力軍，也為海巡緝毒注入新能量。

偵防分署表示，這是海巡署首次建立且同時符合國際認證標準與司法鑑定要求的實驗室。

隨著移動數位裝置已滲透現代人生活各個層面，利用數位科技從事犯罪活動也愈趨頻繁，偵防分署說，這類犯罪往往因行為隱蔽而難以察覺，且電磁紀錄容易被銷毀，加上逆向追蹤反查困難度高等特性，更加凸顯數位證據鑑驗的重要性。

偵防分署認為，這次認證通過「數位儲存裝置刪除資料回復及關鍵字搜尋」項目，正是突破這些現代化犯罪手法的關鍵利器，且已多次協助追查犯罪案件，並於犯嫌手機內發現關鍵事證或其他犯罪同夥，讓不法分子無所遁形。

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