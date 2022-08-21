聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「重磅」出擊！ 南警2天取締電動拼裝自行車21輛
道路交通管理處罰條例69條第一項規定，合法電動自行車含電池重量不可以超過60公斤，台南市警局鎖定車重限制，動用大型電子磅秤取締違法拼裝電動車的斤兩，本月17日及18日，2天就取締違規21輛。
路上常見改裝酷炫、時速跟機車一樣快的微型電動二輪車，暗藏車體不穩定、行駛安全及車輛追蹤管理等安全問題，因為不用考照，不受政府管理，深受部分學生或外籍人士喜愛。
這類無牌照且無強制投保車輛，發生事故經常衍生賠償問題，如果發生肇逃案件更難以追查，所以拚裝電動自行車受到政府重視，將在今年11月起全面掛牌納管，並強制投保。
交通大隊說，電動自行車駕駛應注意自身車輛的「車體健康」狀況，不要任意改裝、「含電池車重不得超過60公斤以上」及「時速不得超過每小時27.5公里」，如車輛有上述問題，強行上路將可能吃上罰單，更可能遭到沒入。
台南市警察局長方仰寧強調，部分店家為了牟利，以化整為零方式進口大陸製不良零組件，拼裝後以低價販售給外籍移工或民眾，但拼裝車體結構或電系設備不穩定，在車輛充電時，更有發生火燒車風險，呼籲民眾駕駛合法車輛上路。
交通大隊統計，台南市自今年6月14日起執行「電動自行車執法計畫」專案迄今，已沒入未經審驗合格拼裝車72輛，另外取締審驗合格但變更設備電動車43件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言