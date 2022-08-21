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影／「重磅」出擊！ 南警2天取締電動拼裝自行車21輛

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

道路交通管理處罰條例69條第一項規定，合法電動自行車含電池重量不可以超過60公斤，台南市警局鎖定車重限制，動用大型電子磅秤取締違法拼裝電動車的斤兩，本月17日及18日，2天就取締違規21輛。

路上常見改裝酷炫、時速跟機車一樣快的微型電動二輪車，暗藏車體不穩定、行駛安全及車輛追蹤管理等安全問題，因為不用考照，不受政府管理，深受部分學生或外籍人士喜愛。

這類無牌照且無強制投保車輛，發生事故經常衍生賠償問題，如果發生肇逃案件更難以追查，所以拚裝電動自行車受到政府重視，將在今年11月起全面掛牌納管，並強制投保。

交通大隊說，電動自行車駕駛應注意自身車輛的「車體健康」狀況，不要任意改裝、「含電池車重不得超過60公斤以上」及「時速不得超過每小時27.5公里」，如車輛有上述問題，強行上路將可能吃上罰單，更可能遭到沒入。

台南市警察局長方仰寧強調，部分店家為了牟利，以化整為零方式進口大陸製不良零組件，拼裝後以低價販售給外籍移工或民眾，但拼裝車體結構或電系設備不穩定，在車輛充電時，更有發生火燒車風險，呼籲民眾駕駛合法車輛上路。

交通大隊統計，台南市自今年6月14日起執行「電動自行車執法計畫」專案迄今，已沒入未經審驗合格拼裝車72輛，另外取締審驗合格但變更設備電動車43件。

為了取締違規拚裝電動自行車，台南市交通大隊動用大型電子磅秤量重，超過60公斤取沒入。記者黃宣翰／翻攝
為了取締違規拚裝電動自行車，台南市交通大隊動用大型電子磅秤量重，超過60公斤取沒入。記者黃宣翰／翻攝
台南市交通大隊動用大型電子磅秤量重，取締違規拚裝電動自行車，超過60公斤的就沒入。記者黃宣翰／翻攝
台南市交通大隊動用大型電子磅秤量重，取締違規拚裝電動自行車，超過60公斤的就沒入。記者黃宣翰／翻攝

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