影／「重磅」出擊！ 南警2天取締電動拼裝自行車21輛

道路交通管理處罰條例69條第一項規定，合法電動自行車含電池重量不可以超過60公斤，台南市警局鎖定車重限制，動用大型電子磅秤取締違法拼裝電動車的斤兩，本月17日及18日，2天就取締違規21輛。

路上常見改裝酷炫、時速跟機車一樣快的微型電動二輪車，暗藏車體不穩定、行駛安全及車輛追蹤管理等安全問題，因為不用考照，不受政府管理，深受部分學生或外籍人士喜愛。

這類無牌照且無強制投保車輛，發生事故經常衍生賠償問題，如果發生肇逃案件更難以追查，所以拚裝電動自行車受到政府重視，將在今年11月起全面掛牌納管，並強制投保。

交通大隊說，電動自行車駕駛應注意自身車輛的「車體健康」狀況，不要任意改裝、「含電池車重不得超過60公斤以上」及「時速不得超過每小時27.5公里」，如車輛有上述問題，強行上路將可能吃上罰單，更可能遭到沒入。

台南市警察局長方仰寧強調，部分店家為了牟利，以化整為零方式進口大陸製不良零組件，拼裝後以低價販售給外籍移工或民眾，但拼裝車體結構或電系設備不穩定，在車輛充電時，更有發生火燒車風險，呼籲民眾駕駛合法車輛上路。