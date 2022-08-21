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闖紅燈被警攔下罰1800 騎士發現重大瑕疵獲免罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣劉姓男子在去年9月間騎車行經北斗鎮時，遭警方攔下告發闖紅燈，劉收到罰單後發現，警方提供的現場示意圖的行向、車牌號碼，都不是他，顯然「張冠李戴」，據此提起行政訴訟，法官勘驗警員密錄器，沒拍到劉通行路口時違規，示意圖也是另名駕駛非劉，撤銷劉罰單。

判決指出，劉姓男子在去年9月16日下午2時許，騎機車行經彰化縣北斗鎮宮前街、三民街交岔路時，遭巡邏警員攔下，指控劉有闖紅燈的違規行為，依法告發，劉自認無違規，向台中區監理所提出申訴，由監理所向彰化縣北斗警分局查證，但仍認定劉有違規，依法開罰1800元，記違規點數3點。

劉收到處分書後不服，認為當時行經宮前街時的行向為綠燈，然後左轉三民街，行駛了百餘公尺後，才被警方攔停，警員所指控的闖紅燈，不是事實，而且監理所提供的違規示意圖，也不是他的姓名、車牌、車輛與行向，根本是「張冠李戴」，警方的影像，也無法佐證有任何違規行為。

台中地院行政訴訟庭審理時，勘驗警員密錄器，發現劉在行經案發路口的燈號，並無清楚被拍攝到，直至劉已通過路口，密錄器才拍攝到顯示紅燈，但無法證明劉通行路口時，也是紅燈狀態，另外，現場示意圖的確不是劉的行向與車輛，而是另名曹姓男子的車輛行向。

法官認為，全案無證據認定劉有違規行為，警方、監理站的認事用法有錯誤，判准撤銷罰單，仍可上訴。

彰化縣劉姓男子在去年9月間被警方開罰闖紅燈，提起行政訴訟後，法官認無法證明劉有違規，撤銷罰單。圖／本報資料照
彰化縣劉姓男子在去年9月間被警方開罰闖紅燈，提起行政訴訟後，法官認無法證明劉有違規，撤銷罰單。圖／本報資料照

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