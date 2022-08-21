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男搖晃騎共享機車被攔 頻跳針「我第一次酒駕很抱歉」
高雄市一名張姓男子和友人在前金區酒吧聚會後，騎租來的共享機車返家，因沿路搖晃被巡邏警網攔下，警方聞到他身上有酒味，施以酒測，結果酒測超標；張男當場頻跳針：「真的不好意思，我第一次酒駕」，被警方直接上銬逮捕。
新興分局警方18日凌晨巡邏經前金區興中二路與中華四路時，發現張姓男子（27歲）騎乘共享機車左右搖晃，懷疑張男有喝酒，於是趨前攔查。
警方聞到張身上飄散濃厚酒味，張男稱不久前和友人在酒吧喝酒，自己約了4瓶啤酒，因隔天要上班，於是租共享機車騎車返家；警方當場對他施以酒測，結果酒測值每公升0.65毫克。
張男當下對自己酒駕行為懊悔，頻向警方道歉，稱自己是第1次酒駕被警察攔下，真的很不好意思，爾後絕不會再酒駕，警方當場勸誡張男務必要記取教訓，將他上銬逮捕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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