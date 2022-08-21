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巴士撞上車禍現場急救員和記者 土耳其2起離奇車禍奪32命

養6年賽鴿兩度被擄 男轉當加害者擄18隻勒贖23萬元

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

國內「擄鴿勒贖」犯罪時有所聞，桃園市一名熱衷賽鴿的吳姓男子過去兩度付錢贖回愛鴿，事隔多年後卻動起歪腦筋，去年春天僅花半月便架網攔截多達18隻賽鴿，前後向飼主勒贖達23萬元；桃園地院依竊盜、恐嚇取財罪判他有期徒刑4年。可上訴。

檢警調查，吳男與一不知名同夥去年3月5日至3月20日間，在不詳地點架設網架，以竊捕訓練飛行中的賽鴿，半個月內得手7次、逮18隻賽鴿，事後經同夥轉告賽鴿腳環上的飼主電話後，以自己的手機一一撥電話，威脅「若不依指示匯款，賽鴿將無法安全飛回」。

16名飼主接到電話，擔心愛鴿有差池，只好乖乖配合付款，而吳男與同夥勒索成功後，便將賽鴿放生，但仍被飼主報警提告，遭循線查獲。

吳男到案後坦承犯行，並供出友人張姓男子是共犯，但張卻矢口否認；檢警由於無法證明張也犯案，不列共犯。另名鄭姓女子提供吳男銀行帳戶，並協助他提領勒索款項，但她並不知情，因此也未被列共犯。

審理時，辯護人一度替吳男緩頰，稱他只是「一時未能取得賽鴿所有人同意」，暫時使用他人管領支配財物，屬於「使用竊盜」，且賽鴿事後均已被放回並歸還飼主，主觀上並無據為己有的不法意圖，但法院不採信。

法院審酌，吳男不思以正當手段獲取財物，明知賽鴿是飼主辛苦培訓養成，卻嚴重漠視他人財產法益，考量他已與部分被害人和解賠償，依竊盜罪判有期徒刑1年、恐嚇取財罪3年；未和解成功的5萬8065元犯罪所得，也宣告沒收。全案可上訴。

據了解，吳男是多年賽鴿愛好者，但愛鴿分別在2008年、2015年被擄鴿集團攔截，遭勒贖4000、6000餘元。

吳姓男子熱愛賽鴿，但愛鴿6年兩度被擄，不料連他自己也踏入歧途，夥人接連擄走18隻賽鴿並勒索，法院判他4年有期徒刑。示意圖／報系資料照。
吳姓男子熱愛賽鴿，但愛鴿6年兩度被擄，不料連他自己也踏入歧途，夥人接連擄走18隻賽鴿並勒索，法院判他4年有期徒刑。示意圖／報系資料照。

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