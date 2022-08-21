外勞來台檢疫7天集體消失 雇主憂遭開罰

移工逃逸問題愈趨嚴重，根據勞動部調查，截至今年6月底，失聯移工已逾7萬人，疫情期間外籍看護短缺，長照機構好不容易申請到移工，近期卻發生移工完成7天檢疫後，竟集體從防疫旅館「失蹤」，懷疑遭人蛇集團盯上。更糟的是，申請移工來台的長照機構，因移工落跑事件「連人都沒見到」，恐因此遭罰，得等10個月才能再次申請移工來台。

「第一次來台灣的移工，怎麼可能會自行離開，懷疑是被集體帶走。」新北市長期照護發展協會副理事長、私立承康護理之家院長張婉玲直指，近期與其他機構從越南申請外籍移工，其中4人分屬不同機構，同樣在8月17日晚上12點解除隔離，沒想到隔天一早前往防疫旅館時，發現4名移工已失聯，當天緊急報案，並由移民署專勤隊介入調查。

令張婉玲心寒的是，長照機構身為雇主，聘請一名移工需要幫付國內外行政費、體檢費、機票、防疫旅館費，一名移工得先花2萬到3萬元，沒想到來台後，竟連「人都沒看到」就逃跑，且雇主還可能被主管機關開罰或計點，限制6個月內不得再新聘移工，加上行政申請時間，幾乎等於10個月後才可以再申請新移工，對雇主不公平，希望主管機關不能因此對雇主開罰或計點。

勞動部跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，勞動部在今年3月21日就已經放寬雇主可以自行安排移工在防疫宿舍進行檢疫、自主健康管理，但雇主自設的移工防疫宿舍標準必須比照防疫旅館，包括一人一室、門禁與安全維護、環境清潔與廢棄物清理、工作人員健康管理等，報請地方政府申請查核後，才可以設立。

蘇裕國強調，若只是讓移工待在一般宿舍檢疫當然不行，因為恐怕會無法落實隔離、清消等，就容易發生群聚感染。

此外，他也澄清，若所聘僱的移工逃逸，並不會對雇主開罰或計點，機構看護工逃逸後，只要六個月內找到人、遣送回國，機構就可以馬上遞補新的看護工，但如果六個月內都沒有找到人，最長就是等六個月的空窗期，才能再申請。