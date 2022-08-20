台灣共產黨黃昭堂公園宣講不罰 佳里警分局抗告遭駁回

台灣人民共產黨總理林德旺等3人今年4月底持五星旗前往黃昭堂紀念公園宣講統派言論之舉，遭佳里警分局依違反社會秩序維護法送辦，柳營簡易庭判不罰，警方不服抗告，台南地院合議庭認分局所提證據難認林等3人有違序行為，駁回抗告，不得再抗告。

林德旺等人今年4月28日中午12時許，在台南市七股區龍山里海岸遊憩區的黃昭堂紀念公園黃昭堂銅像前，分別持「民進黨當局常用涉嫌辦案有執法過度嗎？反民主自由嗎？」的紅色看板，手持印有五星旗圖樣的紅色口罩置放在銅像前，並在銅像旁持五星旗，指其統派團體，但仍為憲法所保障言論自由。

警方認為，他們雖未破壞銅像，但在公共場所手持五星旗及舉宣傳標語，致遊客遊園均紛紛走避不敢靠近，影響干預遊客遊園動線，也因此違序行為致使他人對於穩定平靜的社會秩序感到惶恐不安而送辦。一審不但判不罰，法官還提醒切勿濫行處罰。

警方不服抗告，認林德旺等人舉辦活動約20分鐘，未向管理機關七股區公所申請使用同意或商借場地，也影響遊客對該銅像致意，並影響遊客遊園心情。

警方認為，林德旺等人分別住台南、台北，若非基於擾亂秩序本意，事先約定赴該園區藉由統獨議題及反映對執政當局的不滿，並拍成影片上傳社群媒體YouTube供不特定人瀏覽，意在挑起特定族群、政治立場不同民眾對立，藉此滋生事端而擴及該場所的安寧秩序。

合議庭表示，林德旺等3人在該園區舉辦活動、發表言論等舉措，與林等人是否曾事先向園區管理機關提出申請或借用，以及3人分別居住何處、是否事先約定赴該園區舉辦活動、發表言論，甚至將活動內容拍成影片上傳社群網路媒體散布無關。

合議庭指出，林德旺等3人行為地點台南七股區龍山里海岸遊憩區是在偏遠空曠的海濱地區，並非觀光旅遊熱點，平時遊客稀少，且4月28日是平常上班日而非例假日，活動時間又在烈日當頭的中午12時左右。

另從原審勘驗網路影片內容顯示，林德旺發表言論期間，現場可視範圍內並無其他遊客或民眾，其他兩人除手持口罩、舉旗外，並無任何喧嘩、喊叫、妨害他人行動、安全或其他類似可謂滋擾的舉動，顯然未造成警方所指「致遊客不敢靠近、干擾遊客遊園動線」的情形。