國民法庭審判長人選跳過投票程序 桃園地院醞釀茶壺風暴

桃園地院22日將舉行法官會議，決定年度事務調整分配，雖然人選大致抵定，但國民法庭審判長由法官林蕙芳出線，院內有不少雜音，也在法官論壇掀起話題，質疑評選標準有問題；桃園地院表示，各法庭審判長目前都只是草案，正式人選會在法官會議做出決定。

據了解，林蕙芳是司訓所45期畢業，過去曾因結案、分案問題被內部調查，雖受懲處，但申訴後均撤銷，因此無不良紀錄在案。

知情人士指出，桃園地院過去遴選各庭審判長辦法是全體法官先進行一輪投票，投票結果會有初步人選，再由院長遴選。然而，國民法庭審判長跳過投票程序，直接提名林蕙芳，才會引起不滿。

林蕙芳可能出線桃園地院國民法庭審判長，院內有人將矛頭指向院長，在法官論壇質疑院長行為的適法性，要求司法院徹查。另外，也有人稱早就猜到人選結果，但不認為人選是最好的安排。

桃園地院回應，各庭審判長名單目前都只是草案，22日才會在法官會議決議。而且法官會議須有全院一半以上法官出席，以桃園法官人數計算，至少要67人出席，而表決方式有三，分別是記名、不記名和舉手表決，至於會採取何種，要視當天人數決定。