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7旬翁酒駕跑給警察追 不只超標還吃上6張罰單

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄70歲曾姓老翁日前喝了三罐啤酒後，騎車返家，因行車不穩，轉彎不打方向燈，引起巡邏員警注意；曾翁還一度心虛，加速逃逸，警方追逐近1公里，才將他攔下，經酒測發現酒測值超標，除依法移送，更開立6張交通違規罰單，未來除要面臨刑責，還須繳納最高超過4萬元的罰金。

仁武警分局仁武派出所員警8月14日下午5時許，巡邏行經仁武區文學路二段與文學三街口時，發現曾翁騎機車轉彎時，未打方向燈，且行車左搖右晃，引起員警注意，上前攔人。

曾翁察覺被警方盯上，竟不服攔查加速逃逸，還在沿途左彎右拐企圖甩掉員警，雙方追逐約3分鐘，近一公里的距離，警方也順利在新元街將攔他下。

曾翁坦承喝了三罐啤酒，認為不會被抓，心存僥倖選擇騎車回家；未料卻遇上警察，才心虛逃跑；警方怒斥「有喝酒而已不用跑成這樣，有沒有想過自身與其他用路人的安危」。

曾翁酒測值每公升0.27毫克，涉公共危險罪移送，另依道路交通管理處罰條例開立未依規定使用燈光、越級駕駛、拒絕稽查逃逸、酒後駕車、吊扣車牌等共6張罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄70歲曾姓老翁日前喝三罐啤酒騎車上路，遭警攔查。記者陳弘逸／翻攝
高雄70歲曾姓老翁日前喝三罐啤酒騎車上路，遭警攔查。記者陳弘逸／翻攝
高雄70歲曾姓老翁日前喝三罐啤酒騎車上路，遭警攔查。記者陳弘逸／翻攝
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酒測 罰單 警察

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