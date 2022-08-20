國中學歷男當6年冒牌牙醫 遭檢舉急轉行做回收

僅國中學歷的邱姓男子沒有合法牙醫醫師執照，但從2016年起至2022年3月間在新竹市從事印製齒模、修磨假牙與安裝假牙等醫療行為遭檢舉，警方一舉登門查獲。邱男坦承沒有牙醫師資格，現在轉作回收維持家計。新竹地院判邱男1年有期徒刑、併科罰金30萬元。緩刑4年，須向公庫支付15萬元。

檢警調查，63歲邱姓男子雖領有牙醫技術師證書，但並未領有醫師執照，依法不得執行包含裝假牙及根管治療抽神經等醫療行為，邱仍長年非法執行醫療業務，在新竹市某處巷弄內房屋掛設招牌，並在屋內擺設牙科治療椅、牙科器材等診療設備，自行替患者印齒模、修假牙與安裝假牙等醫療行為。

有民眾發現邱姓男子違法執行牙醫醫療業務，轉向新竹市衛生局檢舉，新竹地檢署獲報後指揮警方持搜索票於今年3月10日前往邱男執業地點搜索，當場查獲牙科治療椅、專業牙科用途牙髓器械等醫療器材，邱男被逮後坦承違法替病患製作假牙、處理牙齒咬合問題，也有病患證稱確實有到邱男那就診。

邱姓男子未取得合法醫師資格，已經觸犯醫師法第28條之非法執行醫療業務罪，被檢察官提起公訴。由於邱姓冒牌牙醫師自白犯罪，新竹地院改依簡易判決處刑，判決指出邱男雖多次替病患為醫療行為，具有不斷反覆實施特性，但在行為概念上，應評價認為一罪的集合犯。

判決指出，邱男明知未取得合法牙醫師資格，竟率然非法執行印齒模及以器材修磨假牙、安裝假牙等醫療業務，所為應予非難，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，也考量其為國中畢業、現已改行做回收、家中有2個兒子、4個孫子、家庭經濟狀況勉持沒有負債等一切情況。

新竹地院審理認為判處邱姓男子有期徒刑1年，併科罰金30萬元，且如果執行檢察官同意罰金易服勞役的話，依照刑法第42條第3項前段規定，以1千元折算1日是較適當的刑罰。