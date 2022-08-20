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影／酒駕衝撞電動車店 老闆無奈：還好沒加班

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

嘉義林姓男子昨天清晨酒駕，行經雲林斗南延平路、建國路一段路口時，疑因精神不濟，高速直往街口的電動機車店裡衝，店家鐵門及內部停放的電動車被撞的「咪咪冒冒」一片狼籍，所幸當時無人在店，駕駛則輕傷送醫。

斗南延平路、建國路一段路地處斗南鎮與斗六市交界，是重要交通要道，40歲林姓男子與友人餐敘後，從大林開車到斗南訪友，昨天清晨駕車經過，因一時精神恍惚加上路況不熟，不慎連人帶車衝進電動機車店。

「砰！」巨大聲響畫破深夜寧靜，林男這一撞把店面鐵捲門、店內物品及展售電動機車撞得東倒西歪，現場面目全非；受害店家無奈地說，已不是第一次遇到，幸好事發時他沒有加班，否則得「跳起來」閃避才能逃過一劫了。

警方獲報到場，聞到林男身上飄散濃濃酒味，對他施以酒測，酒測值0.31超標，因他身上有輕微擦挫傷，先行送醫治療後依公共危險罪函送雲林地檢署偵辦；店家也將清算損失向林男求償。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義林姓男子昨天清晨酒駕，行經雲林斗南延平路、建國路一段路口時，疑因精神不濟，高速直往街口的電動機車店裡衝。記者陳苡葳／翻攝
嘉義林姓男子昨天清晨酒駕，行經雲林斗南延平路、建國路一段路口時，疑因精神不濟，高速直往街口的電動機車店裡衝。記者陳苡葳／翻攝
嘉義林姓男子昨天清晨酒駕，行經雲林斗南延平路、建國路一段路口時，疑因精神不濟，高速直往街口的電動機車店裡衝。記者陳苡葳／翻攝
嘉義林姓男子昨天清晨酒駕，行經雲林斗南延平路、建國路一段路口時，疑因精神不濟，高速直往街口的電動機車店裡衝。記者陳苡葳／翻攝

電動機車 雲林 酒駕

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