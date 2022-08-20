醉男半夜對車噴尿還趴上車 車上婦人吃驚逃下車
吳姓男子半夜對停放路邊的轎車小便，令車上婦人吃驚，對他按喇叭，他竟趴上轎車引擎蓋，對婦人叫囂，還強開車門要婦人下車理論。婦人趁機趕緊跑去超商求救。高雄地方法院依強制罪，判吳拘役50天，可易科罰金。全案可上訴。
判決指出，3月27日凌晨零點多，葉姓婦人的轎車停在高雄市前鎮區，上車正準備離開時，吳姓男子走來，就在葉婦的右前輪胎處小解，葉婦見狀鳴按喇叭示警，吳沒道歉反而趴上葉婦的轎車引擎蓋，大叫「叭什麼叭」，並趁葉婦來不及反鎖車門，強開轎車右前門，要葉婦下車，阻擋葉婦離去。
葉婦在半夜遇吳的行為，原本以為遇到露出狼，又見吳開車門不讓她離去，驚慌失措，趕緊逃下車向超商店員求救，警方據報到場，立即逮捕吳姓男子。吳自稱有身心疾病，被婦人長按喇叭嚇著，才不讓婦人離開，要婦人下車理論。
法官認為，吳情緒失控，不思理性處理糾紛，竟以脅迫方式妨害葉婦離去的權利，全然不尊重他人，行為可議且毫無悔意，顯然未能充分體認法律規範，姑念他沒和被害人發生激烈衝突，也沒造成被害人遭受其他損害，依強制罪判處拘役50天。
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