澎湖男搭機到高雄探親 沒見到親人先進了法院

澎湖縣吳姓男子前天搭機到高雄探親，下機後騎機車前往親戚家，行經鳳仁路時，去電親戚告知快到了，結果被巡邏警網發現他騎車打電話攔查，警方聞到吳有濃厚酒味，施以酒測，結果超過標準值，讓他沒見到親人，先進法院報到。

鳳山警分局文山派出所所長林明龍、警員張甫翊、趙崇佑，前天上午9時許，執行巡邏勤務，行經鳳仁路段時，發現60歲的吳姓男子邊騎乘機車邊使用手機通話，於是趨前攔查。

警方一靠近吳男和他對話，發現吳臉上有酒容且身上散發酒味，於是施以酒測，結果酒測值每公升達0.26毫克，讓吳男當場一臉錯愕。

吳男聲稱自己剛從澎湖搭機到高雄探親，剛才講電話是打給親戚，告知他快到了，沒想到會被警方攔下。吳坦承前一天在澎湖有喝酒，不知酒精還沒退，因無法在第一時間和親戚團聚，吳通知親戚幫他先將行李帶走，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。

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