柯志恩為柬埔寨人蛇案批蔡英文 高雄藍綠互槓不休
國民黨高雄市長參選人柯志恩昨日針對柬埔寨人蛇事件有所批評，民進黨湧言會議員反擊柯志恩邏輯謬誤，事前未做好事實查核。國民黨KK政線四位議員今天反批湧言會顛倒是非，只替民進黨理盲式護航，無視人民痛苦。
湧言會議員林智鴻、黃文益、江瑞鴻、鄭孟洳等議員昨指出，行政院啟動跨部會專案會議因應，警政署也主動訪查4679戶，找出可能疑似的受害者，柯志恩卻在臉書聲稱「蔡總統近4篇臉文全都與選舉有關」，不發文關心國人受困柬埔寨，柯志恩不僅邏輯謬誤，發文前也沒做好事實查核，有2篇發文跟選舉無關，柯公然對蔡英文總統造謠，應該要道歉。
國民黨議員李亞築、蔡武宏、李眉蓁、黃香菽發出聯合聲明反駁綠營。李亞築指出，蔡英文總統臉書過去2天內，直播加上貼文共發文8次，當中6則是針對年底縣市長選舉而發。蔡武宏說，台灣在柬埔寨未設外館，最近的外館在越南胡志明市，執政黨議員竟稱國民黨立委的救援行動全依賴駐外人員安排溝通，事實查核不到位。
李眉蓁指出，如果蔡政府認為國民黨委員本次救援是混淆焦點、選舉操作，麻煩蔡英文趕快指揮外交、警政體系動起來，將受困國外、處境堪憂的國人盡快救援回來。黃香菽強調，高雄市政府如果徹底落實工安檢查，前金區的地塌樓歪不必發生；警政署強調近日接連破獲多起人蛇集團，不禁想問，那中央之前都在幹甚麼，為何要等到國人深陷詐騙圈套中，才加強查緝。
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